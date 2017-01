MINUTE PAR MINUTE - Les candidats débattent pour la dernière fois avant le premier tour de la primaire de la gauche, le 22 janvier.

> La Chaine Parlementaire (LCP), Live 24/24 Crédit Image : Copie d'écran BFMTV

par Marie-Pierre Haddad publié le 19/01/2017 à 20:00

La machine s'est accélérée depuis le dernier débat. Arnaud Montebourg et Benoît Hamon ont rassemblé de plus en plus de monde lors de leurs meetings. Tandis que Manuel Valls connaît une stagnation de sa campagne. L'ancien premier ministre a dû annuler un meeting et a été giflé par un jeune homme de 18 ans, lors de sa visite dans les Côtes-d'Armor.



Les sept rivaux à la primaire de la gauche vont débattre, ce jeudi 19 janvier, sur la sécurité au Proche-Orient mais aussi les institutions, l'assurance-maladie et les finances publiques. Chaque candidat disposera d'une minute de "carte blanche" pour "vendre" une proposition de son choix. Lors du précédent débat, Manuel Valls avait été la cible des critiques des anciens ministres de François Hollande, Vincent Peillon, Benoît Hamon et Arnaud Montebourg.

Suivez le troisième débat

21h09 - Le thème de l'assurance maladie est abordé



Vincent Peillon déclare que "la situation de la médecine est très difficile à la fois pour ce qui concerne la médecine libéral. Il faut utiliser une méthode d'incitation par des avantages fiscaux des 20.000 médecins dans les déserts médicaux. Pour l'hôpital, je souhaite qu'on lui donne de l'aide (...) Il faut une complémentaire santé pour ceux qui ne sont pas couverts et une complémentaire santé publique. Il faut en même temps, faire en sorte que l'on soit mieux remboursé".



Arnaud Montebourg proposer de "de rendre universelle l'accès à la couverture complémentaire pour les personnes qui n'en n'ont pas les moyens"



François de Rugy indique qu'"il y a la droite de François Fillon. Son projet est de ramener l'assurance maladie au stricte minimum. Et puis il Jean-Luc Mélenchon qui prône le 'tout-État'.





Sylvia Pinel souhaite que "préserver notre modèle de santé qui est exemplaire, efficace et envié dans le monde. Nos efforts doivent porter sur le fait d'améliorer notre système, en luttant contre le gaspillage, proposant des génériques (...) Il faut que nos concitoyens aient accès à un service de qualité".



21h02 - Le débat débute par une question sur la vague de grand froid qui touche la France. Lionel Jospin faisait en 2002 la promesse "zéro SDF"



Sylvia Pinel : "Il faut renforcer notre hébergement d'urgence et laisser agir nos concitoyens pour lutter contre ces difficultés que nous voyons pour faire en sorte que les parcours résidentiels soient plus fluides. Ce n'est pas seulement l'hébergement d'urgence qui peut résoudre la situation (...) Nos concitoyens peuvent agir en louant des logements inoccupés, avec une garantie de l'État".



Arnaud Montebourg : "Je crois que c'est possible. Le nombre de SDF est évalué à 140.000 personnes. C'est un chiffre considérable. nous pouvons atteindre cet objectif. Beaucoup de personnes sont tombées dans la pauvreté à cause de la crise. Une amélioration économique permettra à des gens de trouver un logement et un travail. On peut investir dans des centres d'hébergement d'urgence. On ne peut pas laisser les gens périr."



Vincent Peillon : "Dans un pays où il y a tant d'inégalités (...) La pauvreté a augmenté. Il faut réunir toute la nation autour de cet objectif. Quand Lionel Jospin avait affiché cet objectif en 2002, beaucoup avaient ricané. Ces ricanements sont indécents"



Benoît Hamon : "C'est un engagement extrêmement difficile et grave à prendre (...) Le gouvernement n'est pas resté sans agir. Il faut individualiser la réponse à ces personnes".



Manuel Valls : "Ce soir, c'est un débat important (...) Personne ne peut être indifférent aux drames (...) Je me méfie de ces slogans. Beaucoup a été fait et il faut continuer (...) Il faut un effort considérable"



Jean-Luc Bennahmias : "Je prends un engagement. Je propose d'améliorer l'accès aux services de renseignement (...) d'améliorer les services du SAMU (...) et que les associations caritatives obtiennent plus de respect et plus de moyens".

François de Rugy : "Non je ne crois pas qu'il faille des mots d'ordre chocs, parce que derrière ces situations qui choquent légitimement beaucoup de Français, il y a des réalités extrêmement diverses".



21h - David Pujadas commence par rappeler les règles du débat aux candidats.

20h59 - Le débat débute





20h46 - Le compte Twitter de la primaire de la gauche prévient déjà les votants que les pièces "rouges" ne seront pas acceptées pour voter dimanche 22 janvier.

20h37 - Pendant que les candidats se préparent pour le dernier débat, François Fillon lui est en meeting à Oyonnax, dans l'Ain.

Moi, je veux sortir de cette logique infernale ! Je veux débloquer l’économie, rallumer le moteur de la croissance, revenir au plein emploi. — François Fillon (@FrancoisFillon) 19 janvier 2017

20h21 - Le collectif "Touche pas à ma ZEP" a entamé une manifestation devant le studio de la primaire à gauche.

"C'est l'éducation qui est prioritaire pas les primaires" scandent quelques manifestants à l'entrée du studio #PrimaireLeDebat pic.twitter.com/sonBOoJ5P0 — Eugénie Bastié (@EugenieBastie) 19 janvier 2017

20h10 - À quelques heures du dernier débat, la primaire de la gauche a été parasitée par l'appel aux candidature pour désigner les représentants d'"En Marche !" aux élections législatives.

19h50 - Entre "prudence" et manque d'enthousiasme, certains députés PS sont encore tiraillés face à la primaire organisée par leur parti. "Un tiers des députés n'ont pas pris position", confie un responsable socialiste à l'AFP qui estime que le groupe parlementaire est "paumé". Sur les 275 députés sûrs de leur choix, une centaine a choisi Manuel Valls, Benoît Hamon et Arnaud Montebourg récoltent les voix de 25 députés tandis qu'une vingtaine appuient Vincent Peillon.



19h24 - L'équipe de campagne d'Arnaud Montebourg a saisi la Haute Autorité de la primaire au sujet de Benoît Hamon pour une sortie publique "hors des délais de la campagne". Alors que le glas des déplacements aura sonné vendredi minuit, le député des Yvelines a prévu de prononcer ses voeux à Trappes le lendemain.