Sur le thème des inégalités entre les hommes et les femmes, le candidat écologiste s'est distingué de ses concurrents.

> Primaire de la gauche : De Rugy, seul candidat avec une femme pour mener sa campagne Crédit Image : Capture d'écran Crédit Média : France 2

par Julien Absalon publié le 19/01/2017 à 23:07

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Au bout d'une heure et demie d'échanges, lors du troisième et ultime débat de la primaire de la gauche avant le premier tour, la question de la parité hommes-femmes à été abordée. À cette occasion, Léa Salamé, l'une des trois journalistes à la présentation de l'émission, a introduit le sujet avec un exemple concret concernant directement les sept candidats. "Est-ce que quelqu'un parmi vous a choisi, comme directeur de campagne, une femme ?" Après un léger moment de flottement, seul François de Rugy prend la parole. "Oui, moi", répond-il, souriant.



Il présente alors Véronique Massonneau, députée écologiste de la Vienne, justement présente dans le studio. La réalisation la montre d'ailleurs à l'écran, installée dans le public derrière Emmanuelle Cosse, ministre du Logement, et Barbara Pompili, secrétaire d'État chargée de la Biodiversité, toutes deux hilares. Au même moment, des applaudissements se font entendre dans la salle.

Un congé paternité obligatoire

François de Rugy n'a toutefois pas souhaité "résumer la question" autour de cet instant quelque peu insolite. Il en a profité pour souligner "le temps consacré à l'éducation des enfants" qui explique les inégalités salariales. Il a alors demandé à Arnaud Montebourg de préciser sa position sur sa proposition de rendre obligatoire le congé paternité de onze jours. "Ça me paraît une mesure normale, mais je ne pense pas que ça va résoudre les déséquilibres. Ça ne suffira pas, mais je crois que c'est un effort. Nous pouvons tous nous y mettre".



Relancé, François de Rugy s'est dit "tout à fait favorable" à cette mesure, rappelant l'avoir fait lorsqu'il était député et qu'il était "bien le seul à le faire". "Je vais même plus loin, je propose qu'il y ait un congé parental avant la naissance, pour qu'il y ait un temps de formation. Être parent, ça s'apprend". Il milite aussi pour "une action de groupe poussée par le Défenseur des droits" pour que des femmes puissent agir en justice contre les disparités salariales. Il propose également la "parité totale" à tous les concours de la haute fonction publique.



Quant à Sylvia Pinel, seule femme parmi les candidats, elle s'est prononcée pour une lutte contre les stéréotypes et les clichés : "Si on veut permettre à la femme d'occuper la place qui est la sienne, de ne pas considérer qu'il y ait des lieux ou métiers interdits aux femmes, ça se joue dès l'école et le plus jeune âge. C'est en mettant le paquet sur l'Éducation que l'on y arrivera. Et une dernière mesure : pour lutter contre l'injustice, il faut ouvrir la procréation médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes, sans condition".