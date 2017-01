ÉCLAIRAGE - Les électeurs de gauche pourront départager les sept candidats à la primaire, lors de l'ultime débat le 19 janvier.

Crédit : Copie d'écran BFMTV Plateau Télé du deuxième débat de la primaire de la gauche

par Ludovic Galtier publié le 19/01/2017 à 17:51

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Ils n'ont plus que quelques heures pour convaincre. Les sept candidats à la primaire de la Belle Alliance populaire - le Parti socialiste et ses alliés - lâcheront leurs derniers arguments et leurs ultimes attaques à l'égard de leurs adversaires ce jeudi 19 janvier dès 21h sur France 2, Europe 1, LCP et TV5 Monde, au cours d'une émission baptisée Primaire de gauche : l'heure du choix. En direct de Saint-Cloud, lieu de tournage habituel de L'Émission politique, Jean-Luc Bennahmias, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Vincent Peillon, Sylvia Pinel, François de Rugy et Manuel Valls marqueront leurs différences pendant plus de deux heures sur des questions de société, telles que la santé, l'assurance maladie, le protectionnisme et les services publics.



Comme pour chaque débat, l'organisation de ce dernier grand oral, présenté par David Pujadas, Léa Salamé et Fabien Namias, a été scrutée par les équipes de chaque candidat. Le tirage au sort a décidé que Sylvia Pinel, présidente du Parti radical de gauche située au centre du plateau, prendrait la parole la première, et que Manuel Valls conclurait l'émission. Selon France Info, les sept pupitres, dont le placement a lui aussi été tiré au sort, auraient été volontairement rapprochés pour "donner plus d'intensité" à l'événement. Ces derniers jours en effet, les trois favoris, Manuel Valls, Benoît Hamon et Arnaud Montebourg, ont multiplié les attaques à l'égard de leurs concurrents par meetings et interviews interposés.

Une nouveauté : la carte blanche

Pour cet ultime débat, une nouveauté s'est ajoutée dans le conducteur de l'émission. Chacun disposera d'une carte blanche au milieu de l'émission pour détailler en une minute ce qui lui tient le plus à cœur. Une minute, c'est aussi le temps maximum qu'auront les candidats pour répondre à chaque question. Ils disposeront du même temps pour répondre à une interpellation d'un de leurs adversaires. Les internautes pourront aussi participer au débat en posant leurs questions sur Facebook.

Entre "1,8 et 2,8 millions de votants" le 22 janvier ?

Les deux précédents débats ont été suivis par 3,8 millions de personnes, jeudi 12 janvier, et 1,7 million personnes, dimanche 15 janvier. Solférino attend entre "1,8 et 2,8 millions de votants" dimanche 22 janvier, jour du premier tour, plus de 2 millions de moins que la primaire de la droite. 4,4 millions de Français s'étaient déplacés pour la victoire de François Fillon le 27 novembre dernier.