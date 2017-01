Les débatteurs avaient chacun une minute pour parler du sujet de leur choix et faire des propositions issues de leur programme.

C'était la grande nouveauté de ce troisième débat entre les candidats à la primaire de la Belle Alliance Populaire, ce jeudi 19 janvier. Chacun a eu une minute afin de développer une mesure de son choix, celle qu'il voulait mettre en avant. Et c'est Jean-Luc Bennahmias qui a inauguré ce format en parlant de son envie de voir un renouvellement de l'Union européenne. "Il n'y a aucune raison que nous n'ayons pas des frontières contrôlées (...) Le mot de protectionnisme européen ne me fait pas peur. Je pense qu'on doit en passer par là", a martelé l'ancien membre du MoDem.



François de Rugy et Benoît Hamon ont, eux, choisi de s'exprimer sur le même sujet, celui de la fin de vie assistée. "Je veux que le gouvernement soumette au parlement une loi légalisant l'euthanasie", a déclaré l'écologiste. "Je sais qu'il peut y avoir des lobbies cléricaux, médicaux. S'il y a blocage, je soumettrai l'idée au référendum", a-t-il assuré. L'ancien ministre de l'Éducation "souhaite que soit étendu ce droit aux personnes atteintes de maladies incurables".

Montebourg propose une politique de quotas

Manuel Valls a de son côté souhaité revenir sur la crise de confiance de notre société et propose pour y remédier "un service civique obligatoire pour les jeunes hommes et les jeunes femmes pour six mois ou plus". Dans une ONG, au sein d'une association ou dans la gendarmerie, le but est de "conforter tout ce qui nous rassemble". Vincent Peillon est lui aussi dans le même registre avec "la création d'un service public des maisons de retraite".



Et d'ajouter une deuxième mesure. "Je propose que la transmission des patrimoines sont transformée, qu'on puisse donner plus jeune aux enfants qui démarrent, et je propose qu'on calcule la taxe sur celui qui reçoit et pas sur celui qui donne", propose l'ancien ministre de l'Éducation. Au passage ceux qui n'en ont pas les moyens seraient dotés d'un patrimoine, sans que le candidat n'approfondisse cet axe.



Arnaud Montebourg a défendu pendant une minute un plan afin d'aider les diplômés issus de quartiers populaires à accéder à l'emploi. Pour ce faire, il propose "qu'il y ait des clauses d'embauche pour les jeunes des quartiers populaires" dans les PME. Enfin, Sylvia Pinel a mis l'accent sur "un nouveau plan pour l'autisme qui serait avec des moyens doublés". Mais elle n'en reste pas là et prône des mesures afin d'aider les personnes en perte d'autonomie, ainsi que les proches qui les accompagne dans ces périodes difficiles.