19/01/2017

La présidentielle n'est pas encore passée mais Emmanuel Macron pense déjà au coup d'après : les élections législatives des 11 et 18 juin. Le patron de "En Marche !", qui bénéficie actuellement d'une excellente dynamique, a choisi le jour du dernier débat de la primaire de la gauche pour présenter son plan de bataille pour les élections législatives. L'ancien locataire de Bercy a annoncé qu'il présenterait 577 candidats, comme le nombre de circonscriptions existantes dans notre pays.



Sans grande force politique derrière lui, Emmanuel Macron est, bien sûr, conscient de la difficulté de la tâche qui l'attend. Il a par conséquent expressément incité les Français à présenter leur candidature en ligne pour porter les couleurs du mouvement, et éventuellement obtenir une place sur les bancs de l'Assemblée nationale pendant le prochain quinquennat (2017-2022).



Pour le candidat - qui n'a jamais été élu - l'objectif est d'étendre encore son ancrage territorial et de composer une potentielle majorité parlementaire solide, qui lui permette de gouverner. "À compter d'aujourd'hui, nous ouvrons un appel à candidatures pour nos élections législatives. Tous les membres du mouvement ou ceux qui souhaiteraient le rejoindre peuvent s'inscrire en ligne", a expliqué l'ancien conseiller économique de François Hollande à l'Élysée. Et d'ajouter que la méthode serait exactement la même pour les "élections locales et européennes à venir".



Une déposition de candidature en ligne

Tous les Français, à condition qu'ils certifient "sur l'honneur" adhérer aux valeurs du mouvement "En Marche !", peuvent donc présenter leur candidature aux élections législatives. Pour cela, rien de plus simple. Il suffit de remplir une déposition de candidature sur le site en-marche.fr et d'indiquer son identité, ses coordonnées personnelles, sa profession ou son secteur d'activité.



Le formulaire demande ensuite au candidat de préciser s'il est engagé dans la vie de la cité ou dans un parti politique. Une fois complété, ce formulaire, rempli en quelques minutes à peine, est ensuite adressé à l'équipe qui gère les investitures.

5 critères pour être candidat

Les candidatures seront ensuite triées et validées en fonction de cinq critères. Plus de la moitié des 577 candidats doivent être nouveaux : "la diversité sera prise en compte", précise-t-on. La parité réelle sera appliquée "y compris dans les circonscriptions favorables" et la probité de chaque candidat est exigée. Ils signeront tous le contrat avec la nation, proposé par l'ancien ministre de l'Économie.



Enfin, le candidat peut être ou avoir été adhérent du Parti socialiste, des Radicaux, des Écologistes, des Centristes et des Républicains. Le tout est de se retrouver dans le projet d'Emmanuel Macron.

Point de non retour entre Emmanuel Macron et le Parti socialiste

Les sondages le placent devant Jean-Luc Mélenchon et le candidat de la Belle Alliance populaire, quel que soit le vainqueur de la primaire de la gauche, au premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron ne change pas de calendrier malgré les attaques de ses adversaires sur son absence de programme. Après avoir dévoilé ses premières pistes le 10 décembre lors de son premier meeting parisien en tant que candidat, il dévoilera "un contrat avec la nation" au début du mois de mars.



Une façon de répondre à ceux qui, à gauche, imaginaient encore qu'un accord avec le vainqueur de la primaire serait envisageable. Ce jeudi 19 janvier, le patron d'En marche, mouvement qu'il a créé le 6 avril 2016, s'est explicitement adressé au Parti socialiste : "Il n'y aura aucun accord d'appareil avec quelque parti que ce soit", a-t-il lancé, comme pour mettre fin au débat sur la responsabilité de la gauche, qui pourrait payer sa division au prix fort le 23 avril.