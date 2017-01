Le compte Twitter de la primaire de la gauche prévient déjà les votants que les pièces "rouges" ne seront pas acceptées pour voter dimanche 22 janvier.

par Marie-Pierre Haddad publié le 19/01/2017 à 19:19

J-3 avant le premier tour de la primaire de la gauche. Si vous souhaitez voter, il est possible de trouver, sur les 7.530 bureaux de vote sur tout le territoire, celui le plus proche de chez vous sur le site officiel de la primaire. Il est aussi nécessaire de se munir d'une pièce d'identité. Tout comme pour la primaire de la droite et du centre, il vous sera demandé de signer un engagement aux valeurs de la gauche. Chaque tour nécessite une participation d'un euro.



Sur Twitter, le compte officiel de la primaire citoyenne prévient même les citoyens que les pièces d'un, deux et cinq centimes seront refusées pour voter, contrairement à celles de 10, 20 et 50 centimes, un et deux euros. Il est aussi préciser qu'il est nécessaire de faire l'appoint "si possible".



Pour rappel, le montant était de deux euros pour chacun des deux tours de la primaire de la droite et du centre. Lors du premier tour en novembre dernier, un électeur avait réglé sa participation de deux euros en pièces d'un centime, comme le racontait le quotidien régional Le Télégramme.