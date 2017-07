et Claire Gaveau

C'est le grand discours programmatique de son mandat : Emmanuel Macron monte ce lundi 3 juillet à la tribune du Congrès, au château de Versailles, pour fixer les "priorités" de son quinquennat à la veille de la déclaration de politique générale d'Édouard Philippe. Selon le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner, il s'agira d'une sorte de "discours sur l'état de l'Union". Au chef de l'État, "les grandes orientations", au Premier ministre, leur "mise en oeuvre", a-t-il résumé.



Le président de la République est attendu à 15 heures dans ce cadre fastueux. Il se dirigera alors vers l'Aile du Midi, là où se trouve la salle du Congrès. C'est ici que le chef de l'État s'exprimera devant les deux chambres du Parlement.

Le discours, écrit par la plume d'Emmanuel Macron Sylvain Fort, devrait durer environ une heure. Soixante minutes pour fixer "le cap" du quinquennat. Selon l'Élysée, trois axes seront abordés : le sens du mandat donné par le Peuple, le rôle des institutions et enfin, la vision de l'action à mener pour les cinq années à venir. Une fois Emmanuel Macron parti, les Parlementaires seront appelés à débattre mais aucun vote n'est organisé.

Certains parlementaires refusent l'invitation

Dans cet hémicycle, les parlementaires seront placés par ordre alphabétique. Soit 577 députés et 348 sénateurs. Mais tous ne seront pas là. Jean-Luc Mélenchon et les 16 députés de La France Insoumise ont annoncé qu'ils "se rebellaient" et ne viendraient pas à Versailles. Une décision également partagée par les élus du Parti communiste.



À quelques heures de cette première allocution d'Emmanuel Macron à Versailles, ce choix continue donc d'être critiqué. Chef de file des députés LR, Christian Jacob a encore mis en garde contre un "pouvoir sans partage", estimant que ce discours allait "forcément écraser l'intervention du Premier ministre" prévue le lendemain.



Un coût entre 200.000 et 600.000 euros

De leur côté, le patron de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde et le député UDI, Philippe Vigier critiquent eux le coût de ce rassemblement. Un argument aussi avancé par la sénatrice Europe Ecologie les Verts, Esther Benbassa. Selon nos confrères du Parisien, le coût de ce Congrès se situerait entre 200.000 et 600.000 euros. Celui de Nicolas Sarkozy, en 2009, avait été évalué à 400.000 euros par le président de l'Assemblée de l'époque, Bernard Accoyer.



Ce rassemblement exceptionnel du Parlement sera également l'occasion de rendre hommage à Simone Veil. Ainsi, l'allocution d'Emmanuel Macron sera précédée d'une minute de silence en hommage à cette Immortelle, décédée vendredi 30 juin.