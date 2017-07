Congrès de Versailles : Macron invite à déjeuner des personnalités du Parlement

publié le 03/07/2017 à 08:01

Avant la réunion du Congrès, qui aura lieu ce lundi 3 juillet à 15 heures à Versailles, le président de la République a invité à déjeuner quelques personnalités du Parlement. L'invitation a été transmise ce weekend par e-mail. C'est tout le bureau de l'Assemblée nationale (son président, ses vice-présidents, ainsi que les questeurs et secrétaires du bureau) qui a été convié à déjeuner avec Emmanuel Macron au château de Versailles. Même chose pour le Sénat, bien sûr. Des bureaux auxquels il faut ajouter les présidents des groupes des deux chambres.



Sans surprise, Jean-Luc Mélenchon a décliné l'invitation. Mais le chef de file de La France Insoumisen'est pas le seul. Le patron des députés Les Républicains, Christian Jacob, ne sera pas de la partie non plus. "Autant il n'est pas question de boycotter le Congrès, autant les agapes qui entourent le congrès, non merci", résumait son entourage dimanche 2 juillet. Pas mieux pour Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat, qui n'a pas souhaité "bousculer son emploi du temps" en région pour ça. Il n'arrivera qu'à 14h30 à Versailles.

À droite, on ne digère toujours pas l'épisode houleux de la composition du bureau de l'Assemblée la semaine dernière. À noter que les "Constructifs" Thierry Solère et Franck Riester seront, eux, bien présents.