publié le 03/07/2017 à 07:38

C'est donc ce lundi 3 juillet à partir de 15 heures qu'Emmanuel Macron va s'exprimer à Versailles devant tous les parlementaires (ou presque) réunis en Congrès. Un Congrès, pour quoi faire ? La question se pose. S'il s'agit seulement de célébrer le président de la République, s'il s'agit encore une fois de symboles, s'il s'agit de se montrer en Majesté, marchant seul avec en fond d'écran les fontaines du Château, bref s'il s'agit de parler à son miroir ("Miroir, mon beau miroir, dis-moi que je suis le plus beau et le plus jeune président de la Ve République"), alors ça ne sert à rien. S'il s'agit, en revanche, de parler aux Français, de leur dire ce qu'il va faire, alors qu'il ne s'est pas adressé à eux depuis son élection, ça peut être utile.



Cela dépend du niveau où il va placer le curseur. Il faut être dans la solennité sans que ce soit pompeux. Il faut de la gravité, mais pas de lourdeur. Des orientations mais pas de banalité. Comme Emmanuel Macron entend s'inspirer, dit-on, du "discours sur l'état de l'union" prononcé par le président américain, il ne doit pas être trop haut, pas trop général. Mais pas entrer dans les détails non plus. Il doit fixer le cap, parler des grands enjeux, des sujets importants, mais sans être trop précis. Car il doit laisser tout ce qui est concret à son premier ministre qui s'exprimera, lui, mardi 4 juillet lors de son discours de politique générale.