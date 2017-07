publié le 03/07/2017 à 08:18

Députés et sénateurs seront à Versailles pour le premier Congrès sous la présidence d'Emmanuel Macron. Soit 577 députés et 348 sénateurs. Du moins presque. Certaines personnalités politiques ont d'ores et déjà annoncé qu'elles ne se rendraient pas au Château de Versailles pour écouter le discours du président de la République. C'est le cas des députés de la France Insoumise, des députés du Parti communiste ou encore de Jean-Christophe Lagarde, patron de l'UDI.



Récemment élu président de l'Assemblée nationale, François de Rugy ne s'attarde guère sur l'absence de ces députés ce lundi 3 juillet. "Sans vouloir réduire leur qualité, la qualité ne vient pas forcément de la quantité, cela ne fait que quelque dizaines de députés et sénateurs qui ne seront pas là... Au grand maximum", rétorque-t-il au micro de RTL.

Selon l'ancien leader écologiste, Jean-Luc Mélenchon et les siens ne représentent pas l'opposition. "Comme vous le savez, il y a des oppositions. C'est une des particularités de l'Assemblée nationale élue il y a quelques semaines, il y a une majorité et des oppositions et dans ces oppositions, une partie a décidé de boycotter", explique-t-il rappelant que la principale opposition était bel et bien constituée par Les Républicains.



Mais François de Rugy ne s'arrête pas là. Il appelle ainsi les parlementaires à mettre fin à "la campagne électorale". "Qu'il y ait des opposants qui s'opposent, ce n'est pas une très grande surprise mais ça serait bien de se dire que la campagne électorale est finie et que maintenant, nous sommes dans le fonctionnement normal des institutions", tacle-t-il.