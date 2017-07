publié le 03/07/2017 à 15:32

Il en avait fait le vœu durant la campagne présidentielle. Emmanuel Macron, désormais à la tête de l'État, a confirmé sa volonté de réduire le nombre de députés et sénateurs. Devant le Congrès réuni à Versailles, lundi 3 juillet, le président de la République a annoncé aux parlementaires qu'il comptait mettre en oeuvre cette réforme, "depuis longtemps souhaitée par nos compatriotes", en abaissant le nombre d'élus à l'Assemblée nationale et au Sénat d'un tiers. Au début de son allocution, Emmanuel Macron avait déjà évoqué son souhait de changer les institutions actuelles.



Actuellement, le Palais-Bourbon abrite 577 députés et le palais du Luxembourg dénombre 348 sénateurs. À ce jours, ce nombre avait crû sans jamais baisser, durant la Ve République. Cette réforme, a explicité Emmanuel Macron, répond à un objectif précis : "l'efficacité". Un principe que le président de la République veut conjuguer avec ceux de représentativité et de responsabilité.

"Notre temps collectif est aujourd'hui trop lent (...) Il faut que soit ajoutée la faculté d'aller plus vite, ainsi je pense que la navette (parlementaire, ndlr) pourrait être simplifiée", a déclaré Emmanuel Macron avant d'annoncer l'abaissement du nombre de parlementaires d'un tiers. Pour mener à bien cette réforme, une révision constitutionnelle est nécessaire. La modification de la Constitution de 1958 peut être obtenue de deux manières.



Le chef de l'État peut l'obtenir en réunissant le Parlement en Congrès à Versailles, comme ce lundi 3 juillet, ou en organisant un référendum. Le fondateur de La République En Marche a d'ailleurs précisé qu'il aurait recours "si nécessaire" à la consultation du peuple pour mener à bien cette révision de la loi fondamentale.