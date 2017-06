publié le 29/06/2017 à 15:33

"Nous n'irons pas". Jean-Luc Mélenchon s'est montré particulièrement offensif ce jeudi 29 juin alors qu'il a annoncé que les députés de la France Insoumise ne se rendraient pas à Versailles pour écouter le discours d'Emmanuel Macron. "Puisque nous sommes convoqués par le Président, nous nous rebellons. Nous n'irons pas au Congrès. Nous n'avons pas d'autre moyen pour faire connaître la gravité de la situation", a-t-il déclaré.



Celui qui vient d'être élu président du groupe à l'Assemblée nationale ne s'est pas arrêté là. Ainsi, selon lui, le château de Versailles représente le "lieu de la capitulation" et le "lieu de la monarchie". "Avez-vous voté pour qu'un monarque déjà gorgé de pouvoir se transforme en pharaon ?", a-t-il questionné. Avant de lancer : "La réunion du Congrès n'a pour but que de nous faire écouter le Président, qui lui, s'en ira après avoir parlé (...) Nous ne sommes pas dupes du jeu du président de la République et de ce font ses amis d'En Marche".

Le groupe LFI rejoint donc la décision de deux députés UDI, Jean-Christophe Lagarde et Philippe Vigier, qui avaient annoncé dès mercredi qu'ils n'iraient pas à la réunion de l'Assemblée et du Sénat en Congrès pour écouter le chef de l'État. Le président de la République a en effet convié l'ensemble des parlementaires à un Congrès exceptionnel le 3 juillet prochain, à la veille du discours de politique générale prononcée traditionnellement par le Premier ministre.