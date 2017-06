Simone Veil est décédée à l'âge de 89 ans

publié le 30/06/2017 à 10:50

Elle restera un symbole pour la cause féminine et l'évolution de la société vers une égalité entre hommes et femmes. Simone Veil s'est éteinte à l'âge de 89 ans, a-t-on appris vendredi 30 juin 2017 de source familiale. Femme politique d'un XXe siècle où la gent féminine peinait encore à se faire entendre, membre de l'Académie française à partir de 2008, elle est à l'origine de la loi sur la dépénalisation de l'avortement, qui porte son nom, après qu'elle l'a défendue bec et ongles face à une Assemblée parfois véhémente à son égard.



Née à Nice le 13 juillet 1927 dans une famille juive non pratiquante, Simone Jacob connaîtra la Shoah et transitera notamment par les camps de la mort, Drancy, Auschwitz-Birkenau, Bergen-Belsen puis Bobrek. De retour en France après la libération de ce dernier camp par les Alliés en avril 1945, elle est rapidement diplômée de la faculté de droit et de l'Institut d'études politiques de Paris avant de démarrer une carrière politique. Son principal fait d'armes restera son combat en faveur de l'avortement, seulement quelques mois après son entrée au gouvernement, en 1974.

Mais sa carrière politique ne s'arrêtera pas là alors qu'elle siégera également au Parlement européen et au Conseil constitutionnel après un nouveau passage dans le gouvernement d'Édouard Balladur. Et malgré le poids des années, sa carrière politique ne s'est jamais totalement arrêtée. Simone Veil ne cessera de se faire entendre en militant par exemple pour le "oui" au référendum sur la Constitution européenne en 2005 ou en soutenant ouvertement Nicolas Sarkozy lors de la campagne présidentielle de 2007. Et ce avant de se faire élire à l'Académie française le 20 novembre 2008. Sur son épée d'Immortelle ? Son numéro de matricule inscrit sur son bras à Auschwitz ainsi que la devise de la République française.

Les réactions sont nombreuses

La disparition de cette immense figure de la politique française suscite de nombreuses réactions et hommages. "Puisse son exemple inspirer nos compatriotes", a réagi Emmanuel Macron sur Twitter. Le président de la République a fait part de ses "très vives condoléances" à la famille de l'ancienne ministre. François Hollande, l'ex-chef de l'État, a souligné combien Simone Veil "a incarné la dignité, le courage et la droiture".

Très vives condoléances à la famille de Simone Veil. Puisse son exemple inspirer nos compatriotes, qui y trouveront le meilleur de la France — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 30 juin 2017

Simone Veil a incarné la dignité, le courage et la droiture. La France perd une de ses grandes consciences. >>> https://t.co/gB7igtHkHP — François Hollande (@fhollande) 30 juin 2017

"La France perd une personnalité comme l'histoire en offre peu", a souligné le Premier ministre, Édouard Philippe.

Simone Veil restera le visage d'une République debout, humaine, généreuse. La France perd une personnalité comme l'histoire en offre peu. — Edouard Philippe (@EPhilippePM) 30 juin 2017

D'autres personnalités de la vie publique ont tenu à lui rendre hommage, à l'instar de Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre. "Hommage à Simone Veil qui nous laisse en héritage son esprit de résistance, de liberté, son féminisme, sa leçon de vie et de courage", a-t-il rédigé sur Twitter.

Hommage à Simone Veil qui nous laisse en héritage son esprit de résistance, de liberté, son féminisme, sa leçon de vie et de courage — Jean-Marc Ayrault (@jeanmarcayrault) 30 juin 2017

Alain Juppé et Benoît Hamon ont quant à eux souligné l'européenne convaincue qu'était Simone Veil. "Simone Veil fut aussi une Européenne militante, première présidente du Parlement européen (...)", a écrit sur Twitter l'ex-Premier ministre, tandis que Benoît Hamon l'a qualifié d'"inlassable européenne".

Simone Veil fut aussi une Européenne militante,première présidente du Parlement européen. Un parcours exceptionnel.Condoléances à sa famille — Alain Juppé (@alainjuppe) 30 juin 2017

Je m'incline à la nouvelle du décès de Simone Veil, survivante de la Shoah, ministre de la loi IVG, inlassable européenne. pic.twitter.com/b7jtOZnViV — Benoît Hamon (@benoithamon) 30 juin 2017