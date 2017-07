publié le 04/07/2017 à 14:00

"Le Président va fixer le cap lundi. Et moi j'expliquerai mardi comment on atteint ce cap", résumait ce week-end Édouard Philippe, en marge du séminaire gouvernemental à Nancy. Le grand oral du chef de l'État passé, c'est donc désormais au premier ministre de s'exprimer ce mardi 4 juillet. L'ancien maire du Havre prendra la parole devant les députés à 15 heures.



Bien que le discours de politique générale ne soit pas obligatoire, Édouard Philippe va dévoiler la feuille de route du quinquennat, avant d'engager la responsabilité de son gouvernement. Si Emmanuel Macron a évoqué les institutions la sécurité ou l'encore l'Europe et l'accueil des migrants, l'actuel locataire de Matignon devrait se concentrer davantage sur les sujets économiques et sociaux.

Fort de sa majorité absolue à la chambre basse du Parlement, l'exécutif ne se fait guère de soucis quant à l'obtention de la confiance. Les 317 députés de La République En Marche vont logiquement apporter leur soutien à leur chef, de même que leurs 45 alliés du MoDem. Emmanuel Macron et Édouard Philippe pourront également compter sur certains anciens socialistes, à l'image de Manuel Valls, "apparenté En Marche", et donc fidèle à la majorité. La situation sera plus complexe pour la quarantaine d'élus dits "Constructifs" de droite et du centre, qui viennent de l'UDI et des Républicains. Le groupe va laisser le choix à ses membres. La France Insoumise (17), les communistes (16, dont 12 PCF et 4 alliés ultramarins) ainsi que le Front national (8) ont annoncé qu'ils voteraient contre.

Suivez l'intervention d'Édouard Philippe en direct :

14h35 - Les députés Les Républicains vont-ils se prononcer "contre" au moment du vote de la confiance au gouvernement ? Selon plusieurs participants à la réunion de leur groupe, il se pourrait qu'ils choisissent de s'abstenir. La position du principal "groupe d'opposition" est à "la liberté de vote entre abstention et contre", a déclaré à l'AFP Damien Abad, premier vice-président des députés Les Républicains, selon lequel cela pourrait être "moitié-moitié", voire "une majorité d'abstention". Selon un autre député LR, "il y a eu une poussée assez forte pour l'abstention pendant la réunion, avec l'idée notamment que nous serions inaudibles si nous étions dans une opposition systématique" à la majorité présidentielle.



14h10 - Si certains s'imaginaient déjà Emmanuel Macron installé confortablement dans son bureau de l'Élysée pour suivre le discours de politique générale d'Édouard Philippe, ils vont être déçus. Le Président pourrait manquer le discours de son premier ministre. Découvrez pourquoi.



14h00 - Le discours, qui débutera dans une heure, "ne va pas arrêter le calendrier mensuel de toutes les actions gouvernementales pour les cinq ans qui viennent, a expliqué ce matin Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement. Mais il va déterminer sujet par sujet ce qui est de notre responsabilité, y compris sur le redressement des comptes publics".