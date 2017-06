Alain Duhamel : "la sainte colère d’Édouard Philippe est compréhensible"

publié le 29/06/2017 à 19:31

Édouard Philippe a pris la parole ce jeudi 29 juin après la parution de l'audit sur la Cour des comptes qui annonce un dérapage du déficit public à 3,2% du Produit intérieur brut, un chiffre loin des objectifs fixés par François Hollande, pour dénoncer un "dérapage budgétaire inacceptable de 8 milliards d'euros". "C'est une accusation très grave, mais il faut reconnaître que la saint colère d’Édouard Philippe est compréhensible", relève Alain Duhamel.



"Apprendre brusquement que le déficit, c’est 8 milliards alors que l’on doit présenter un budget dans deux mois, c’est évidemment ce qu’on appelle une tuile", poursuit-il, en précisant que l’arrivée de l’été est souvent marquée par "des discussions sur l’ampleur du déficit et des ajustements". La charge d’Édouard Philippe est d’autant plus cinglante que "le gouvernement sortant s’était présenté comme vertueux dans ce domaine et voulait léguer un héritage en bon état et avait insisté sur cet aspect des choses".

Le chef du gouvernement a cependant assuré que l’objectif d’un déficit à 3% du PIB est toujours d'actualité sans pour autant augmenter les impôts. Pour y parvenir, l'Exécutif a deux solutions : "les propositions qu’on avait fait miroiter aux contribuables pendant la campagne devraient être repoussées et il faut diminuer les dépenses, au rabot ou à la hache".