Quels sont les 11 vaccins qu'Agnès Buzyn voudrait rendre obligatoires ?

publié le 16/06/2017 à 13:04

C'est sa première grande annonce depuis sa nomination au poste de ministre des Solidarités et de la Santé. Agnès Buzyn a déclaré, dans une interview au Parisien, souhaiter rendre obligatoire 11 vaccins pour les enfants. Actuellement, il n'en existe que trois : le vaccin dit DTP, qui protège contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. Huit autres sont fortement recommandés par les autorités sanitaires. Ce chantier avait déjà été initié par Marisol Touraine, précédemment en poste. Ce qu'elle avait rappelé lors de la passation de pouvoir.



Le DTP resterait obligatoire et les huit autres conseillés le deviendraient également. Il s'agit des vaccins destinés à protéger de la coqueluche, de la rougeole, des oreillons, de la rubéole, de l'hépatite B, de la bactérie Haemophilus influenzae, du pneumocoque et du méningocoque G. "Ce double système est une exception", fustige la ministre à propos des vaccins conseillés et obligatoires.

Pour justifier cette réflexion, Agnès Buzyn avance le fait que cela a été un choix fait par l'Italie et invoque le risque de retour de la rougeole en France, notamment. "Aujourd'hui, en France, la rougeole réapparaît. Il n'est pas tolérable que des enfants en meurent : dix sont décédés depuis 2008. Comme ce vaccin est seulement recommandé et non obligatoire, le taux de couverture est de 75 % alors qu'il devrait être de 95 % pour prévenir cette épidémie."