publié le 26/05/2017 à 20:05

Tendues, houleuses, difficiles... Les adjectifs ne manquent pas pour qualifier la façon dont vont se dérouler les discussions au sujet de l'application de l'accord de Paris sur le climat lors du G7, samedi 27 mai, à Taormina, en Sicile.



Les différents chefs d'États vont se heurter à l'hostilité assumée de Donald Trump quant à cet accord visant à déployer les efforts nécessaires pour enrayer le dérèglement climatique. Pour Pascal Canfin, directeur général du WWF France, opter pour une négociation avec le président américain serait la première erreur à ne pas commettre.

"Ce serait le plus beau cadeau à lui faire car, à ce moment-là, il y aurait deux possibilités : soit on négocie le fait qu'il reste dans l'accord de Paris en renégociant les termes même de l'accord, ce qui ne serait évidemment pas un succès. Soit on échoue à négocier ça et à ce moment-là, il s'en va, a expliqué Pascal Canfin au micro de RTL. Donc, dans tous les cas, je pense qu'il ne faut pas entrer dans une négociation".

Le monde n'attend pas les États-Unis Pascal Canfin, directeur général du WWF France Partager la citation





Exit les négociations donc, si l'on en croit la stratégie évoquée par Pascal Canfin. "Il faut simplement lui dire : 'Écoutez, monsieur le président, vous faites ce que vous voulez mais de toute façon, le monde n'attend pas les États-Unis pour avancer sur la lutte contre le dérèglement climatique. L'Europe, les pays émergents dont la Chine, sont d'ores et déjà engagés sur cette voie, quoi que fasse les États-Unis", assure le directeur de la branche française du Fonds mondial pour la nature (WWF).



Si cette stratégie s'avère payante, c'est un véritable signe encourageant pour l'avenir de la planète. En revanche, si elle ne l'est pas et que les États-Unis rompent l'engagement, que se passera-t-il ? "Qu'il fasse cette erreur ou pas, c'est son problème, le monde continue à avancer, assure Pascal Canfin. Il n'y a pas à négocier avec lui, les pays n'ont pas signé l'accord de Paris pour faire plaisir à Barack Obama, ils ne vont pas se retirer de l'accord de Paris pour faire plaisir à Donald Trump".