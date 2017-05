publié le 09/05/2017 à 22:52

En 2015, la signature de l'accord de Paris sur le réchauffement climatique était une fierté pour Barack Obama qui entendait mener les États-Unis vers une transition énergétique. Mais au sein de la nouvelle administration dirigée par Donald Trump, les choses ne pas aussi claires. Selon CNN notamment, les divergences sur le sujet sont nombreuses à la Maison Blanche. Et ces divergences, qui devraient restées confinées au sein des réunions en petit comité, se retrouvent étalées à la télévision et dans la presse outre-Atlantique. D'autant que Donald Trump semble toujours incapable de trancher. La Maison Blanche a ainsi annoncé le 9 mai qu'une réunion qui devait se tenir entre le président américain et ses plus proches conseillers, afin de décider si oui ou non les États-Unis restaient impliqués dans l'accord de Paris, a été repoussée. Aucune date de remplacement n'a été annoncée.



Et selon CNN, l'enjeu s'étend bien au-delà de l'accord de Paris. L'administration Trump, avec cette décision très attendue, entend montrer à ses partenaires diplomatiques la ligne qu'elle entend suivre sur la scène internationale pour les prochaines années. Donald Trump avait affirmé il y a quelques semaines qu'il comptait prendre sa décision d'un retrait ou non de l'accord de Paris juste avant la rencontre du G7 en Sicile prévue pour la fin du mois. Mais il craint qu'un retrait ne l'isole d'emblée au niveau diplomatique. Selon le porte-parole de la Maison Blanche, Sean Spicer, le président a donc changé d'avis et décidé d'annoncer sa décision une fois qu'il sera de retour du sommet du G7, sans pour autant préciser quand. "Le président veut être certain d'avoir le temps de choisir la stratégie qui sera meilleure pour le pays", a-t-il rapporté.

Indécision à tous les niveaux

Pendant sa campagne, Donald Trump avait promis d'annuler cet accord de lutte contre le réchauffement climatique, entendant redonner à l'industrie du charbon sa place dans l'économie et la société américaine. Selon CNN, citant des sources au sein de l'administration, le président aurait confirmé qu'il voulait bel et bien se détacher de l'accord de Paris, mais il doit encore faire connaître sa position auprès de tous ses conseillers. Steve Bannon, son stratège en chef, lui a recommandé de s'en tenir à sa promesse électorale afin d'envoyer un signal fort aux Américains, un signal de l'engagement de la Maison Blanche en faveur des producteurs d'énergie fossile. Mais Ivanka Trump, en sa qualité de conseillère officielle de son père, ainsi que Rex Tillerson, le secrétaire d'État, ont fait tous les deux savoir qu'un retrait complet de l'accord de Paris serait mauvais à long terme pour le pays, notamment dans sa capacité à négocier sur la scène internationale.