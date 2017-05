L'enjeu climatique revêt également un enjeu économique de taille

publié le 26/05/2017 à 10:11

Le climat revêt bien sûr un enjeu écologique, mais également un enjeu économique. Ce sera le cas ces 26 et 27 mai à Taormine, en Sicile. Les tentatives s'annoncent tendues pour convaincre Donald Trump de rester dans l'accord de Paris, le texte de la COP 21 qui vise à contenir la hausse moyenne des températures à moins de 2 degrés. Les États-Unis, deuxième pollueur mondial, sont aujourd'hui dans une logique "America first", "l'Amérique d'abord".



Donald Trump a déjà signé des décrets favorisant les énergies fossiles telles que le pétrole et le charbon. Dans son programme électoral, le président américain voulait revenir sur l'accord de Paris. Aujourd'hui, il est plus hésitant et a reporté sa décision à la fin du mois, après sa tournée européenne. D'ici là, on l'abreuve d'arguments pour la transition énergétique, et des arguments économiques d'abord.

Des énergies vertes pour une hausse du PIB

Selon le dernier rapport de l'OCDE, publié cette semaine du 22 mai, intégrer la lutte contre le changement climatique dans les politiques des nations pourrait faire progresser le Produit Intérieur Brut des pays du G20 de 1% d'ici 4 ans, et de 2, 8% d'ici 2050. L'OCDE prévient surtout : c'est ne rien faire qui nous coûtera le plus cher. Cela est également valable pour l'emploi ; près de 10 millions de personnes travaillent dans le monde dans le secteur des énergies renouvelables. Si l'on continue ainsi, nous serons dans 15 ans à 24 millions de postes créés. C'est plus qu'il n'en faut pour compenser les emplois perdus dans les énergies fossiles, dans les mines ou sur les plateformes pétrolières, dans les centrales au gaz ou au charbon.

La Chine, championne du leadership climatique

Ah une minorité encore. 62% de ces postes sont en Asie, en Chine surtout. La Chine, qui se veut la championne des énergies renouvelables, s'est emparé du leadership climatique. C'est pour cela que c'est elle qui mène de front les négociations avec Donald Trump. La Chine mise tout sur le solaire photovoltaïque, de même que le Vietnam et la Thaïlande qui sont en train de devenir le centre mondial de fabrication des systèmes photovoltaïques. En Europe, c'est surtout l'Allemagne qui crée le plus d'emplois verts. Alors oui, la nuit de négociations qui s'annonce ce soir à Taormine sera décisive pour notre santé, notre futur et nos emplois.