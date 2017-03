publié le 01/03/2017 à 09:51

La fascination qu'exerce l'ancien couple présidentiel américain ne faiblit pas. Barack et Michelle Obama viennent de conclure un contrat record avec Penguin Random House pour la publication de leurs mémoires. Selon le Financial Times, la maison d'édition anglo-saxonne aurait mis sur la table 60 millions de dollars pour s'assurer les droits de publication. Chacun des deux époux Obama signerait un livre.



"Nous sommes absolument ravis de poursuivre notre collaboration d'édition avec le président et Mme Obama", a commenté le directeur général de l'éditeur, Markus Dohle, dans un communiqué publié mardi 29 février. Une porte-parole interrogée par l'AFP s'est refusée à commenter la somme évoquée, qui ferait de ce contrat l'un des plus lucratifs de l'histoire ; George Bush avait obtenu environ dix millions de dollars pour ses mémoires tandis que le président Bill Clinton n'avait reçu "que" 15 millions de dollars pour son autobiographie Ma Vie.

Politique et littérature

Les Obama n'en sont pas à leur coup d'essai littéraire. Les deux premiers ouvrages de Barack Obama, Les Rêves de mon père (1995) et L'Audace d'espérer (2006) ont rencontré un franc succès. Son épouse à quant à elle publié le livre de jardinage American Grown en 2012. Les deux nouveaux livres sont déjà très attendus, puisqu'ils y raconteraient leur expérience à la Maison Blanche. Le 44e président américain pourrait par ailleurs y évoquer son successeur Donald Trump. Un peu plus d'un mois après son investiture, le nouveau chef d'État peine à égaler la popularité de son successeur. Il a récemment été la cible de nombreux discours protestataires lors de la 89e cérémonie des Oscars, dans la nuit du 27 au 28 février.