Nordahl Lelandais en dira-t-il plus aux juges sur la mort de Maëlys ?

publié le 19/03/2018 à 09:20

Parlera-t-il ? L'ancien militaire de 35 ans a rendez-vous devant les juges lundi 19 mars à Grenoble, dans le cadre de l'affaire Maëlys, dont il a reconnu le meurtre le 14 février dernier. Nordahl Lelandais est toujours détenu dans une unité hospitalière psychiatrique depuis ses premiers aveux.



Après la découverte des restes de Maëlys, il avait promis de tout dire sur les circonstances de sa mort, mais plus d'un mois après les aveux, la famille de la fillette attend toujours.

Le 22 février, l'audition de Lelandais avait tourné court. S'il a avoué avoir tué "involontairement" Maëlys, il ne s'est toujours par exprimé sur les circonstances du décès de la fillette. Et l'avocat des parents de Maëlys, maître Fabien Rajon, de s'impatienter, "Qu'on ne vienne pas nous dire que le mis en cause oeuvre à la manifestation de la vérité".

Selon les proches de l'ancien militaire, Nordahl Lelandais, hospitalisé pour des crises d'angoisse près de Lyon, est complètement fermé et se bloque quand on on tente d'évoquer les faits avec lui. Il doit notamment s'expliquer sur sa consultation de sites pédopornographiques et la fracture de la mâchoire de la petite fille.