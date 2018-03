et La rédaction numérique de RTL

publié le 14/03/2018 à 19:04

Nordahl Lelandais a-t-il emmené la petite Maëlys, 9 ans, à son domicile avant de la tuer ? Une trace ADN de la petite fille a en tout cas été retrouvée chez le suspect, après des perquisitions menées au peigne fin par les enquêteurs.



Pour autant difficile d'expliquer clairement la présence de cette trace. Il pourrait effectivement s'agir d'un cheveu, d'un infime morceau de peau, par exemple laissé par la fillette sur un vêtement du suspect. Ce serait donc un simple transfert.

Mais l'élément déterminant, qui manque pour l'instant aux enquêteurs c'est le retour d'expertise des vêtements et sous-vêtements de la fillette, toujours en cours d'analyse. Celle-ci s'avère très longue, car les dessous, et la robe, ont passé des mois dans la boue et la neige durant une bonne partie de l'hiver. Les conclusions sont attendues pour pouvoir interroger Nordahl Lelandais le lundi 19 mars devant le juge d'instruction.