publié le 09/03/2018

Le voile se lève sur les causes de la mort de Maëlys. Selon les informations de RTL, la petite fille de huit ans, disparue à la fin de l'été 2017, a eu la mâchoire fracturée. C'est le premier retour de l'expertise menée par les médecins légistes et les scientifiques de la gendarmerie. A-t-elle été victime d'un coup très violent ? C'est probable, mais cet indice n'est pas encore suffisant, à ce stade, pour le prouver.



Cet élément peut être retourné par la défense de Nordahl Lelandais, qui parle lui d'accident. Il peut également évoquer la chute dans le ravin, quand il a abandonné le corps sur les hauteurs. Les enquêteurs attendent d'autres éléments pour étayer cette thèse de coups volontaires. Ils cherchent des traces, des indices sur les vêtements de l'enfant. Il y avait des tâches noirâtres sur les restes de la robe blanche de Maëlys, du sang peut-être.

Autre retour d'expertise très attendu, celui des sous-vêtements de la fillette. Les experts analysent fibre par fibre, minutieusement, la brassière et la culotte retrouvées en boule près du corps. Les analyses prennent beaucoup de temps, cette pièce essentielle à leurs yeux a passé six mois dans la nature. Le froid, la neige, la boue l'ont fortement dégradée. Les enquêteurs espèrent avoir d'autres éléments avant l'audition de Nordahl Lelandais lundi 19 mars devant le juge d'instruction.

