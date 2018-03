publié le 15/03/2018 à 07:56

C'est la première fois qu'elle parle depuis les aveux de son fils. La mère de Nordahl Lelandais est ce matin formelle. Il n'a pas pu venir chez elle avec la petite Maëlys le soir de sa disparition. Un nouvel élément pourtant, laisse penser le contraire. Les enquêteurs ont retrouvé une trace ADN de la fillette à son domicile.



"La gamine, je ne l'ai pas vue rentrer chez moi", assure-t-elle à RTL. Elle se souvient d'ailleurs que ce soir-là, elle a dit à son fils ne pas avoir entendu sa voiture. "Non, elle est devant", lui a-t-il répondu. Et la mère de famille de conclure : "S'il y avait eu quelque chose, il était obligé de passer devant ma chambre et j'aurais entendu marcher ou parler. Donc c'est impossible".

Nordahl Lelandais devrait être interrogé sur ce point dès la semaine prochaine. Il sera de nouveau entendu par les juges lundi.

