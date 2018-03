publié le 09/03/2018 à 08:10

"Tu étais, tu es et tu seras toujours dans notre cœur." Les parents de la petite Maëlys, assassinée au mois d'août 2017 lors d'un mariage à Pont-de-Beauvoisin, en Isère, ont pris la parole au côté de leur avocat lors d'une conférence de presse tenue jeudi 8 mars à Lyon (Rhône). La mère de la fillette, Jennifer de Araujo, s'est adressée directement à son enfant.



"Tu nous laisses un grand vide, la maison est triste sans toi. Ton sourire, tes blagues, nous manquent, a déclaré Jennifer de Araujo. Nous avons eu la chance de te donner la vie et de partager ton quotidien pendant neuf années. Tous les quatre, nous formions une famille heureuse, nous comptions bien continuer à vivre pleinement ce bonheur, mais ce tueur d'enfant à anéanti notre avenir", a poursuivi la maman de Maëlys.

Malgré ses aveux, Nordhal Lelandais n'a jamais détaillé les circonstances de la mort de Maëlys. "Mes clients attendaient enfin des explications spontanées", a poursuivi maître Fabien Rajon. "Ces explications viendront-elles un jour ?" Les parents de Maëlys qualifient eux son attitude d'"inexcusable et impardonnable".

Une pensée pour la famille d'Arthur Noyer

"Nous avons fait le choix de la dignité plus que de la dramaturgie", a expliqué sur RTL, un peu plus tard dans la soirée, l'avocat des parents de Maëlys. Joachim de Araujo, le père de Maëlys, s'en est pris pour sa part à la famille de Nordahl Lelandais qui "n’a fait preuve d’aucune compassion pour Maëlys ni d’aucune empathie envers nous". Il a également fustigé le comportement de l'avocat du tueur présumé, Alain Jakubowicz, qui "ose se mettre en scène devant les médias le jour même de la découverte de notre fille".



Un constat partagé par leur avocat. "Je me demande si nous avons étudié le même dossier, visionné les mêmes vidéos, parcouru les mêmes procès verbaux", a lancé Fabien Rajon. Celui-ci est revenu sur la vidéo extraite des caméras de vidéosurveillance de Pont-de-Beauvoisin sur laquelle on apercevait une silhouette blanche assise côté passager lors du passage de la voiture de Lelandais. Les parents de Maëlys avaient reconnu leur fille, mais Alain Jakubowicz avait assuré qu'il s'agissait au contraire d'une femme plus âgée.



"Nous avons perdu six mois, six mois d'une attente insupportable", a déploré Fabien Rajon. "Chaque jour mes clients attendaient un geste, une parole, un petit signe", en vain. Les parents ont également adressé leurs pensées à la famille d'Arthur Noyer, le jeune militaire que Nordahl Lelandais vient de reconnaître avoir pris en stop, la nuit de sa disparition.