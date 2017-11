publié le 06/11/2017 à 07:48

Un ancien militaire de l'armée de l'air américaine a tué 26 personnes en ouvrant le feu dans une église du Texas, à Sutherlands Springs, une commune située à une cinquantaine de kilomètres de San Antonio. Le tireur a fait irruption dans l'église de First Baptist Church en pleine messe, vers 11h. Une cinquantaine de fidèles se trouvaient sur place, âgées entre 5 et 72 ans. Vêtu de noir et muni d'un fusil d'assaut, l'ancien militaire a commencé à faire feu pendant de longues minutes.



Ce n'est pas la police qui a mis fin au carnage, mais un habitant armé qui a fait feu sur l'assaillant. Ce dernier a alors perdu son arme et a pris la fuite, avant d'être retrouvé mort quelques kilomètres plus loin, dans sa voiture. Prénommé Devin Patrick Kelley, le tireur était un homme blanc de 26 ans, ancien militaire et renvoyé après avoir passé 4 ans au sein de la Airforce. Cette fusillade représente la pire tuerie de l'histoire du Texas. En voyage présidentiel au Japon, Donald Trump a condamné "un acte diabolique".

À écouter également dans ce journal :

- Arabie Saoudite : le nouveau prince héritier Mohammed Ben Salman, a procédé à une purge sans précédent , samedi 4 novembre. Onze princes et des dizaines de ministres ont été arrêtés. Le propriétaire du George V de Paris fait partie des personnes arrêtées.

- Assassinat d'Alexia Daval : la procureure doit s'exprimer ce lundi 6 novembre, sur les causes de la mort de la jeune joggeuse retrouvée morte près de Gray (Haute-Saône). 10 000 personnes ont rendu hommage à la jeune femme, dimanche 5 novembre.



- Catalogne : Carles Puigdemont et ses conseillers ont été laissés libres par la justice belge, avec obligation de rester sur le territoire. Le leader catalan est visé par un mandat d'arrêt européen lancé par l'Espagne.



- Maëlys : la petite fille disparue depuis le 26 août dernier devait fêter ses 9 ans dimanche 5 novembre. Ses proches se sont réunis aux Abrets (Isère).



- Saint-Etienne du Rouvray : une résidence d'immeubles a coupé le chauffage à cause d'un conflit avec la copropriété qui accumule les dettes. La mairie s'est engagée à payer les frais de chauffage de 2016, qui s'élève à 60.000 euros.



- Paradise Papers : de nouvelles révélations ont été publiées par 13.5 millions de documents provenant de cabinets d'experts fiscaux.



- Football : Après la victoire de l'OL face à Saint-Etienne (5-0) dimanche 6 novembre, Nabil Fekir (OL) s'est confronté aux supporters de Saint-Etienne qui ont envahi le terrain.



- Furieux d'être privés de marché de Noël à Paris, les forains bloquent l'Autoroute A13 ce lundi 6 novembre, avec une quarantaine de véhicules..



- La nouvelle conférence climat s'ouvre ce lundi 6 novembre à Bonn, en Allemagne. Deux ans après la signature de l'Accord de Paris, il s'agit de vérifier l'application concrète des engagements signés par les plus gros pollueurs de la planète.