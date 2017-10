L'Arabie saoudite veut construire une immense ville à 425 milliards d'euros

La zone de développement économique devrait être trois fois plus grande que l'île de Chypre.

et AFP

publié le 25/10/2017 à 13:15

L'Arabie Saoudite prépare son avenir. Mardi 24 octobre, le prince héritier Mohammed ben Salmane a annoncé la construction de NEOM, une zone de développement économique située sur les bords de la mer Rouge, dans le nord-ouest du pays.



L'immense cité devrait atteindre une superficie de 26.500 km², soit trois fois la taille de l'île de Chypre. Plus de 425 milliards d'euros (500 milliards de dollars) devraient être investis par le gouvernement saoudien, son fonds souverain et d'autres acteurs locaux et étrangers pour sa construction.

L'Arabie saoudite souhaite y développer des activités et des secteurs divers dont l'énergie, l'eau, les biotechnologies, l'alimentation, les médias ou encore divertissements.

Diversifier une économie dépendante du pétrole

Ce chantier faramineux s'inscrit dans la volonté de l'Arabie saoudite de diversifier son offre économique, aujourd'hui très dépendante du pétrole. Alors que les prix du baril ont chuté ces trois dernières années, le pays fait face à des difficultés budgétaires et a vu ses réserves financières fondre.





En 2016, le prince Mohammed avait présenté un vaste plan de réformes, appelé Vision 2030, visant à diversifier l'économie du royaume. Ce plan prévoyait notamment la vente en 2018 de 5% de parts du géant pétrolier Aramco. En août 2017, le gouvernement avait également annoncé la transformation d'une cinquantaine d'îles de la mer Rouge en stations balnéaires.