publié le 06/11/2017 à 01:20

Carles Puigdemont, ainsi que ses quatre conseillers, ont été remis en liberté sous conditions, annonce le parquet belge dans la nuit de dimanche à lundi 6 novembre, à 23h45 (22h45 GMT). Visé par un mandat d'arrêt européen, le président catalan destitué s'était rendu dimanche matin à la police belge, accompagné de ses quatre conseillers. Ils devaient être auditionnés par un juge d'instruction belge "dans le courant de l'après-midi", avait annoncé Gilles Dejemeppe, porte-parole du parquet de Bruxelles.



Le juge d'instruction devait en effet décider sous 24 heures de les placer en détention, ou de les libérer, sous conditions ou caution. Les cinq Catalans ont été "privés de liberté à 9h17" ce dimanche 5 novembre. Il revient désormais à une autre juridiction, la Chambre du conseil, de se prononcer sur l'exécution du mandat d'arrêt, dans les 15 prochains jours.



Ils ont "interdiction de quitter le territoire belge sans l'accord du juge d'instruction", doivent "résider à une adresse fixe", et devront "se présenter personnellement à tous les actes de procédure ou à toutes les convocations des autorités judiciaires et policières".

Il n'est pas possible de faire appel de cette décision, a précisé le parquet.



Les cinq personnes visées par les mandats d'arrêt émis par l'Espagne pour sédition, rébellion et détournement de fonds, se trouvaient dimanche 5 novembre dans les locaux du parquet de Bruxelles. Ils sont réfugiés en Belgique depuis le 30 octobre dernier, quand le procureur général de l'État espagnol a requis 30 ans de prison contre le président catalan destitué.