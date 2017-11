publié le 06/11/2017 à 07:16

Les révélations des "Paradise Papers" n'épargnent pas la Maison Blanche. Wilbur Ross, le très influent secrétaire d'État du Commerce de Donald Trump, aurait quelques intérêts dans une société de transport maritime, en étroits liens d'affaires avec un oligarque russe. Ce dernier n'est autre que le gendre de Vladimir Poutine. C'est ce que révèle l'enquête du Consortium international des journalistes d'investigations (ICIJ) et de médias partenaires, dont Le Monde, baptisée "Paradis Papers".





Selon le New York Times, si le ministre du Commerce de Donald Trump a réduit sa participation personnelle dans cette société de transport maritime, Navigator Holdings, lors de sa prise de fonctions en février, il en contrôle toujours 31% via des entités offshore.

L'un des principaux clients de Navigator Holdings est la société russe de gaz et produits pétrochimiques Sibur, qui a contribué à hauteur de 23 millions de dollars à son chiffre d'affaires en 2016, rapporte Le Monde. Parmi les propriétaires de Sibur, figurent Guennadi Timtchenko, un oligarque proche du président russe, sanctionné par le Trésor américain après l'invasion de la Crimée par Moscou, et Kirill Chamalov, marié à la plus jeune fille de Vladimir Poutine.



Ce conflit d'intérêt risque de faire couler de l'encre, alors que le début de mandat du président Trump reste toujours empoisonné par les soupçons d'ingérence russe dans la présidentielle américaine...

Le "roi de la faillite"

À 79 ans, Wilbur Ross posséderait une fortune estimée à quelque trois milliards de dollars, rapporte Le Monde. Ancien démocrate et banquier d'affaire discret, celui que les Américains connaissent sous le nom de "roi de la faillite" a fait carrière en rachetant des groupes sidérurgiques au bord de la faillite. Lors de sa nomination au gouvernement de Donald Trump, Wilbur Ross a dû céder 80 de ses sociétés, mais en a conservé neuf, qui seraient, selon le quotidien, établies dans des paradis fiscaux comme les îles Caïmans ou les îles Marshall.



C'est parmi ces entreprises que se trouve la Navigator Holdings, mise en cause dans l'enquête sur les paradis fiscaux. D'autant plus que, en plus de lui rapporter plusieurs millions de dollars chaque année, elle concurrence directement "des entreprises de transport américaines, ce qui place Wilbur Ross en situation de possible conflit d'intérêts", ajoute Le Monde.



Appleby, qui se présente comme "l'un des plus grands cabinets d'avocats offshore", avait annoncé fin octobre s'attendre à voir publiées des informations financières pouvant concerner certaines des personnes les plus riches de la planète, après un "incident" informatique. Il avait précisé avoir "reçu des demandes de renseignements" de l'ICIJ, déjà à l'origine du scandale des "Panama Papers".