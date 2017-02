ASSE-OL : pour Nabil Fekir, "un derby sans saveur ça n'existe pas"

REPLAY- L'international français était l'invité du "Club Liza" ce dimanche 5 février, jour de derby entre Lyon et Saint-Étienne. Et pour ce Lyonnais de formation, affronter les Verts n'est jamais anodin.

par Luca Dangréaux publié le 05/02/2017 à 20:15

La semaine précédant le 114e derby entre l'OL et l'ASSE fut mouvementée au sein des deux clubs. L'épisode de la vraie-fausse arrivée d'Anthony Mounier chez les Verts (renvoyé par la gronde des fans car formé à Lyon) puis le coup de feutre d'Anthony Lopes sur le nom de Sainté en Coupe de France ont échauffé les esprits.



Nabil Fékir est un vrai lyonnais (il y est né et y est formé), le geste de son coéquipier ne l'a donc pas tant dérangé : "S'il a fait ça, il devait avoir ses raisons. Il a voulu pimenter le match de ce dimanche, c'est bien pur nous, ça va mettre un peu plus d’ambiance sur le terrain".



Puis Bixente Lizrazu, Sylvain Charley et Bertrand Latour lui ont parlé de l'équipe de France, une ambition qui semble lui tenir à cœur. À peine revenu de blessure (rupture des ligaments croisés du genou en septembre 2015), le sélectionneur français Didier Deschamps l'avait convoqué au château de Clairefontaine.



Une nouvelle que n'avait pas apprécié l'état-major lyonnais, contrairement au gaucher : "Honnêtement j'étais content d'y aller, ce qu'on en a dit ici, je m'en fous un peu. Je n'allais pas appeler sélectionneur pour lui dire 'non je ne viens pas', il faut être fou pour faire ça.