Il y a un an, Donald Trump prêtait serment

publié le 15/01/2018 à 06:30

Les États-Unis tournent une page de leur histoire. Le 20 janvier 2017, le 45e président américain prête serment à Washington devant 800.000 personnes. Donald Trump a remporté le match contre Hilary Clinton et s'apprête à ouvrir une année folle en "trumpitudes". Donald Trump débute un nouveau chapitre après huit années de présidence Obama. Deux hommes, deux styles.



"LE MOUVEMENT CONTINUE - LE TRAVAIL COMMENCE", a posté sur Twitter, en lettres capitales, le tout nouveau chef de la première puissance mondiale quelques heures avant la cérémonie. Avant le début des hostilités prévues à 18 heures (heure locale), le couple Trump a un calendrier à respecter, entre une cérémonie religieuse et un thé mondain avec les précédents locataires de la Maison Blanche.

À 15h36, exactement, le couple Trump arrive devant la demeure présidentielle accueilli par les Obama. Petit à petit, les personnalités arrivent au Capitole où sera prononcé le discours d'investiture. Sont aperçus George W. Bush ou encore, Hillary Clinton...

The Trumps arrive at the White House to meet the Obamas on #InaugurationDay https://t.co/kDIHIENtjI pic.twitter.com/7T55KfHuLN — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 20 janvier 2017

L'incertitude plane alors sur le monde qui s'apprête, lui aussi, à entrer dans une nouvelle ère. L'arrivée de l'ancien animateur de télé-réalité à la tête des États-Unis va bouleverser de nombreuses relations internationales et mettre un nouveau souffle sur l’échiquier géopolitique. Corée du Nord, Russie, Syrie, Mexique, pays concernés par le "muslim ban" (Tchad, Iran, Libye, Syrie, Yémen et Somalie), même France et Palestine... Donald Trump n'a pas perdu de temps pour se mettre quelques états à dos ou au moins froisser certains dirigeants.



Dans son discours d'investiture, le dirigeant américain décrit une Amérique dans un état apocalyptique justifiant une nouvelle fois son slogan de campagne : "Make America Great Again" ("Rendre à l'Amérique sa grandeur"). Et son programme de "America first" (l'Amérique d'abord), inquiète le reste de la planète, autant qu'une partie de son propre peuple.



Un an après, les résultats sont là. Donald Trump a tenté de faire appliquer ses promesses emblématiques comme le mur à la frontière mexicaine, la révision de l'Obamacare ou encore le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Il a fait reculer les droits des femmes, notamment en matière d'avortement. Elles lui réservent d'ailleurs un accueil sombre. Certaines ont prévu de porter du noir lors du discours au Congrès pour montrer leur solidarité envers les victimes d'abus et harcèlement sexuel.



À 18 heures, Donald Trump prête serment sur la Bible sur les marches du Capitole à Washington. Il devient officiellement le 45e président des États-Unis. Cinq minutes plus tard, le compte Twitter @POTUS change de propriétaire. S'ouvre une année inédite en terme de communication présidentielle américaine.



Il y a un an, Donald Trump prenait ses fonctions officielles de président des États-Unis d'Amérique. À l'occasion de cet anniversaire, RTL.fr, publie toute la semaine deux articles par jour.