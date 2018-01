VIDÉO - Donald Trump : 1 an de présidence en tweets

publié le 17/01/2018 à 15:32

Il a fait de Twitter sa véritable tribune. Depuis son investiture le 20 janvier 2017, Donald Trump a partagé plus de 2.000 tweets sur son compte officiel @POTUS. Déjà très actif sur le réseau social durant la campagne présidentielle, le président américain continue par ailleurs à alimenter son compte personnel @realDonaldTrump, où il exprime ses pensées et réactions personnelles.



Auteur d'une grande partie de ses tweets selon plusieurs médias américains, Donald Trump y développe un argumentaire rude et dépréciatif à l'égard de ses ennemis. Dans plusieurs messages postés sur le réseau social, il affuble ainsi Hillary Clinton, son ancienne rivale dans la course à la Maison Blanche, de l'épithète "corrompue" ("crooked Hillary").

Le milliardaire de 71 ans s'en prend également régulièrement à certains médias dont CNN ou le New York Times, qu'il accuse de produire des "fake news" et de faire preuve de malhonnêteté.

The FAKE NEWS media (failing @nytimes, @NBCNews, @ABC, @CBS, @CNN) is not my enemy, it is the enemy of the American People! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 février 2017

Une caisse de résonance inédite

Cet usage frénétique du réseau social lui vaut d'ailleurs en mai 2017 une faute de frappe devenue célèbre : l'incompréhensible "covfefe", qui provoque aussitôt les sarcasmes et les interrogations des internautes.



Le président aurait en fait mal orthographié le mot "coverage", pour couverture médiatique. Le terme est repris quelques jours après pour désigner le "Covfefe Act", une loi visant à inclure dans les archives nationales tous les tweets du président et de son administration.



En juin 2017, lorsque le "scandale russe" resserre son étau autour de lui, Donald Trump se sert du réseau social comme d'une caisse de résonance. Et n'hésite pas à livrer sa propre version des faits : accusé de collusion avec la Russie, le milliardaire estime qu'il s'agit d'une "fausse histoire créée de toutes pièces" pour laquelle la justice "n'a trouvé aucune preuve".

They made up a phony collusion with the Russians story, found zero proof, so now they go for obstruction of justice on the phony story. Nice — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 juin 2017

Registre émotionnel et ironie cinglante

Chargés émotionnellement et volontiers cinglants, les tweets du président américain ont souvent provoqué de vives réactions, notamment au sein de la sphère diplomatique. Le 1er janvier 2018, le président nord-coréen Kim Jong-Un affirme que "le bouton nucléaire" était "sur son bureau en permanence". Le lendemain, Donald Trump répond sur le réseau social en affirmant avoir un bouton nucléaire "plus gros et plus puissant".



Nouveau tollé quelques jours plus tard, alors qu'une vague de froid s'abat sur les États-Unis. Sur Twitter, Donald Trump ironise sur le réchauffement climatique, qu'il soupçonne d'être un "canular" : "Dans l'est des États-Unis, cela pourrait être le 31 décembre le plus froid jamais connu. Peut-être pourrions-nous utiliser un peu de ce bon vieux réchauffement climatique pour lequel notre pays, et aucun autre, s'apprêtait à payer des milliards de dollars afin de s'en protéger. Couvrez-vous !", écrit-il. Un message qui provoque aussitôt la colère de nombreux scientifiques.



Le 5 janvier, le livre Fire and Fury : Inside the Trump White House paraît aux États-Unis. L'auteur, Michael Wolff, y questionne notamment la capacités de Donald Trump à tenir sa fonction à la présidence des États-Unis. Souvent attaqué par ses détracteurs sur sa santé mentale, le milliardaire réagit dès le lendemain sur Twitter : "D'homme d'affaires qui réussit à Président des États-Unis (du premier coup), je me définirais non pas comme intelligent mais comme un génie. Un génie très stable !", affirme-t-il. Un règlement de comptes en public supplémentaire pour le chef d'État américain.



....to President of the United States (on my first try). I think that would qualify as not smart, but genius....and a very stable genius at that! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 janvier 2018