"Trumpitudes et turpitudes" : Philippe Corbé décrypte les mots de Donald Trump

publié le 10/01/2018 à 07:08

Autant prévenir tout de suite. Trumpitudes et turpitudes : un carnage américain n'est pas un énième livre d'analyse sur la politique de Donald Trump. J'ai choisi un format un peu particulier : c'est un recueil des mots et des déclarations les plus importantes du président américain depuis son arrivée à la Maison-Blanche, en janvier 2017.



Au fond, je fais le pari (et je pense ne pas me tromper) qu'il n'y a pas d'idéologie trumpiste. Donald Trump est d'abord et surtout ses mots. C'est grâce à eux qu'il a remporté la présidentielle. C'est comme cela qu'il s'est imposé et a pris le monde par surprise. Et c'est comme cela qu'il gouverne. Tout est dans ses mots.

Ils le révèlent plus que toute autre chose. Ses mots, ce sont ses armes. Je fais donc le pari qu'en présentant ses mots - avec le minimum de contexte pour que chacun puisse comprendre et puisse passer d'une page à l'autre - on pourra comprendre en fait qui est Donald Trump, et surtout ce qui se passe en Amérique.

"Trumpitudes et turpitudes : un carnage américain", de Philippe Corbé Crédit : Éditions Grasset