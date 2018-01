Donald Trump a bien tenu certaines promesses de campagne

publié le 17/01/2018 à 09:54

"Enfin quelqu'un qui fait ce qu'il dit." Il y a un an, le 20 janvier 2017, Casey, 32 ans, faisait le déplacement depuis la Virginie pour acclamer le nouveau président américain, Donald Trump, lors de son investiture à la Maison Blanche à Washington, à environ 150 kilomètres de chez lui. À quelques jours du premier anniversaire de cette arrivée en grande pompe, le président américain n'a pas perdu en admiration aux yeux de Casey.



Mur à la frontière avec le Mexique, retrait du traité de libre-échange transpacifique... Dans les premiers jours de l'administration Trump, tout laissait à penser que le président américain allait torpiller les huit années de présidence Obama en un tournemain. Le décret signé le 25 janvier 2017 pour la construction d'un mur à la frontière avec le Mexique a posé les bases d'une administration prête à avancer tout droit.

Retrait de l'Accord de Paris pour le climat, Muslim Ban... Le reste de l'année, chaque "grande" mesure prise par le président américain a eu l'effet d'un coup de massue pour le monde et pour l'Histoire. De quoi ravir Casey.

Contourner les refus pour tenir des promesses

"Ce président est attaqué depuis deux ans et à chaque fois qu'on pense qu'il va céder, il montre qu'il continue son chemin sur les pouvoirs qu'il a en propre", commente Georges Clément, président du comité Trump France, qui ne dissimule pas sa satisfaction au regard de l'année écoulée. "Il y a eu 177 promesses tenues, commente-t-il. Trump a cassé des réglementations qui, dans des domaines divers, rendaient sa politique difficile", estime ce contributeur pour le site Riposte Laïque, proche du bloc identitaire.



Seulement, si les trumpistes - ou ceux qui continuent de le soutenir dans son action un an plus tard - se félicitent des mesures prises, le président américain ne peut pas se targuer d'avoir mis en place l'ensemble de ses principales promesses. Le projet de mur à la frontière du Mexique est aujourd'hui au statu quo : le gouvernement mexicain refuse de financer un tel projet humiliant pour son pays, et le Congrès américain freine également des quatre fers car cela pourrait coûter quelque 20 milliards de dollars.



Donald Trump est confronté à un autre problème pour l'Obamacare, la réforme du système de santé voulue par son prédécesseur Barack Obama. À trois reprises, le président américain s'est vu refuser par le Sénat son projet de l'abroger. Mais Trump ne semble pas prêt à lâcher prise : il a fait le choix, en octobre dernier, de contourner les refus en passant par un décret, au risque de voir cette alternative contestée en justice, comme le souligne Le Monde.



Les élections de mi-mandat - midterm elections - qui se tiendront en novembre 2018 auront une résonance considérable sur la politique du pays, puisqu'elles redessinent les deux chambres du Congrès américain et joueront, ou non, en faveur du président. Ces midterm élections ne manqueront pas d'influer sur les mesures politiques à venir, au risque d'assister à de nouvelles promesses de campagne transformées en mesures politiques concrètes sur la première puissance mondiale.