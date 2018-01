publié le 15/01/2018 à 21:34

2.000 mensonges. C'est le résultat comptabilisé par les journalistes du quotidien américain The Washington Post après avoir passé au crible les prises de paroles de Donald Trump. "C'est une moyenne de 5,6 par jour", écrit le journal.



Au départ, la base de données du quotidien, disponible sous forme de graphique interactif, était censée rester en place seulement pendant les 100 premiers jours de Donald Trump. Mais, impressionnés par le rythme, les journalistes ont décidé de prolonger son utilisation. "Plus le temps passait, plus le président multipliait les affirmations exagérées, douteuses, ou fausses", explique la rédaction.

Les deux mensonges les plus fréquents du président américain ont été répétés 61 fois. Ils concernent la mort supposée de l'assurance maladie - surnommée "Obamacare" - et la création d'emplois dont il s'accorde tout le crédit - à tort.

Derniers mensonges sur l'immigration

Donald Trump a dépassé les 2.000 mensonges lors d'une réunion au sujet de l'immigration avec des parlementaires mardi 9 janvier. "Nous pouvons construire le mur en un an et nous pouvons le construire pour beaucoup moins cher que ce qu'on nous dit", a notamment déclaré le président américain selon le Washington Post.



Un mensonge flagrant dénonce le journal qui assure qu'il est impossible de construire le mur promis par le président entre le Mexique et les États-Unis en moins de 4 ans et pour moins de 25 milliards de dollars.