publié le 26/10/2017 à 07:02

Ce jeudi 26 octobre marque la limite pour construire les six prototypes du mur que Donald Trump a promis de bâtir le long de la frontière avec le Mexique. Il ont été édifiés les uns à côté des autres, à la limite sud-ouest du territoire, en Californie, au sud de San Diego, juste en face de la ville mexicaine de Tijuana. Pour l'instant, ce ne sont que des pans de murs, des exemples de démonstrations, conçus par des groupes de travaux publics qui espèrent bien décrocher ce gigantesque contrat (le géant franco-suisse Lafarge-Holcim a renoncé à cet appel d'offres).



Quand on les voit, ces pans de mur sont vraiment impressionnants. Jusqu'à présent, il y avait déjà des portions de murs ici ou là sur environ un tiers de la frontière (un peu moins de 1.000 kilomètres sur les 3.000). Souvent des clôtures, des barrières. Et parfois, une portion un peu plus haute de 4 à 5 mètres, des piliers plantés très serrés à travers lesquels on ne peut pas se faufiler.

Plus de 9 mètres de haut

Mais là, les nouveaux prototypes pour le mur de Donald Trump font plus de 9 mètres de haut. Plusieurs d'entre eux sont en béton, on ne voit pas de l’autre coté. C'est un vrai mur. Ce qui n'est pas forcément le plus simple pour les agents chargés de surveiller la frontière, puisqu'ils ne pourraient pas voir ceux qui essayent de passer derrière. Sans compter que pour les animaux dans ces territoires souvent encore très naturels, un mur risque de causer des problèmes pour certaines espèces.

Les différents prototypes doivent maintenant être évalués. Cela signifie-t-il que le mur va être construit rapidement ? Certainement pas. Et construit tout court, peut-être jamais. Car le coût est astronomique. L'estimation basse s'élève à 21,5 milliards de dollars (plus de 18 milliards d'euros). Remarquez, pour un pays qui a plus de 20.000 milliards de dettes cela n'est pas grand chose. Mais tout de même, pour l’instant le Congrès n'est pas sur le point d'accepter de voter le financement, de donner en quelque sorte ce chèque en blanc à Donald Trump pour qu'il construise ce mur.

Les prototypes du mur anti-migrants de Trump sont impressionnants Crédit : AFP / GUILLERMO ARIAS