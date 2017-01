Donald Trump est-il en train de mettre en place une dictature ?

Plusieurs médias internationaux s'inquiètent de l'avenir de la démocratie américaine, face au bilan des premiers jours de l'investiture de Donald Trump.

> La Revue de Presse du 31 janvier 2017 Crédit Image : JIM WATSON / AFP Crédit Média : Adeline François Télécharger

par Adeline François publié le 31/01/2017 à 10:52

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Ce sont 3 unes de différents journaux publiées ce mardi 31 janvier, qui disent tout de cet instant que vit le monde. D'abord celle de The Atlantic, mensuel de référence aux États-Unis, fondé en 1857. Le magazine a décidé d'avancer la publication de son nouveau numéro pour décrire l’émergence de l’autocratie Trump. Il sort ce mardi matin un dossier spécial intitulé "Comment se construit une autocratie ?"



En France, deux autres unes concernent le nouveau président américain ce matin : "Peut on l'arrêter?" titre en une Libération. "Rien n'arrête Donald Trump" titre le Monde de ce mardi après-midi. "Le nouveau président américain entraîne les États-Unis aux frontières de la démocratie" écrit Libération. Dans son éditorial, Johan Huffnagel se demande si l'on n’est pas à un moment de bascule. "Les dernières infamies de Trump cachent elles un sombre dessein pour transformer les États-Unis en dictature?" s'interroge le quotidien.



Même inquiétude pour Eric Leser sur le site internet Slate. Dans un article intitulé "Comment finissent les démocraties", il compare le début du mandat de Donald Trump avec celui d'Adolf Hitler : "La comparaison peut sembler outrancière. Elle n’en reste pas moins pertinente, écrit il avant de poursuivre : la première semaine de pouvoir de Donald Trump ressemble à la façon dont Adolf Hitler, devenu chancelier de la République allemande le 30 janvier 1933, a ensuite rapidement «aligné» l’appareil d’État sur l’idéologie nazie. Le processus d’"alignement" avait consisté à "imposer la conformité politique dans tous les secteurs de l’économie, comme dans les médias, la culture et l’éducation".



Et les premiers jours de l’administration Trump témoignent bien d’une volonté de prise de contrôle de l’appareil d’État et du paysage politique. Tout est fait pour que le paysage politique américain soit aligné avec la vision du monde du nouveau Président. La démocratie américaine n’a évidemment rien de comparable avec la République de Weimar. Elle a une histoire, une légitimité, des institutions et des contre-pouvoirs autrement plus solides. C'est aussi ce que veut croire Libération : "Ce long combat ne se mènera pas seulement de l'autre côté de l'Atlantique" écrit Johan Huffnagel dans son éditorial.

Le parti Républicains retient son souffle

"Tout un parti qui s'arrête de respirer, c'est étonnant à constater" écrit Cécile Cornudet dans Les Échos. Les Républicains avaient pris une bouffée d'air, dimanche 29 janvier, avec la ferveur constatée au meeting de François Fillon. Ils replongent en apnée en ce début de semaine avec l'audition, lundi 30 janvier, du couple Fillon.



On s'inquiète, on cherche à se rassurer et on attend fébrilement la prochaine fournée du Canard Enchainé. Sur le site du Point, Emmanuel Berreta explique ce mardi matin, pourquoi l'affaire Fillon est une catastrophe pour la France. "Quel que soit le gagnant de la présidentielle en mai prochain, l'affaire plombe déjà le prochain quinquennat, avec une crise de régime à venir" prédit-il.



Autre prédiction, après l'affaire Fillon et l'élection de Benoît Hamon : "Les planètes semblent parfaitement alignées pour porter Emmanuel Macron au pouvoir". Selon Valérie Toranian, journaliste à la Revue des Deux Mondes : "Le temps judiciaire est long. Même si François Fillon se révélait lavé de tout soupçon par la justice, les dommages auprès de l’opinion publique sont pour le moment réels", écrit-elle.

Emmanuel Macron et Ségolène Royal de plus en plus proches

Le candidat à la présidentielle fait la une du Figaro, avec une photo digne d'un magazine people. On y voit Emmanuel macron et, tout contre lui, une femme habillée d'une robe bleu layette, sourire jusqu'aux oreilles. Ils sont sur un perron en plein soleil, comme sortis de la mairie après un mariage. Ségolène Royal, ou l'histoire secrète d'un rapprochement. "Entre eux écrit le Figaro, ça commence à devenir sérieux."



Cela fait trois ans qu'ils se rencontrent régulièrement. "Il a du talent ce petit et en plus il est bien élevé" disait-elle de lui quand il n'était que secrétaire général adjoint à l'Élysée. Trois ans plus tard, il est candidat et elle lui prodigue des conseils sans afficher ouvertement son soutien. Comme lors de ce rendez-vous en décembre 2016. "Tu sais Emmanuel, la politique c'est dur. Tu crois que tu as pensé à tout, mais ça ne se passe jamais comme prévu. Une élection présidentielle c'est au-delà de toute imagination. Tu ne dois pas laisser respirer Marine Le Pen, il faut que tu te positionnes en frontal face à elle, coup pour coup, meeting contre meeting", lui avait-elle conseillé.



Le message est passé. Samedi 4 février, Emmanuel Macron sera en meeting à Lyon, au même endroit et le même jour que la candidate du Front national. Reste à savoir quand Ségolène Royal affichera son soutien. Le Figaro croit savoir que la bascule interviendra a la fin du mois prochain.