"Nous allons faire en sorte que l'Amérique soit grande pour tout le monde, partout dans le pays", a lancé Trump à la foule réunie au Lincoln Memorial, jeudi 19 janvier à Washington.

Crédit : Brendan Smialowski / AFP Donald Trump et son épouse Melania à leur arrivée au Lincoln Memorial à Washington, le 19 janvier 2016.

par Félix Roudaut , Avec AFP publié le 20/01/2017 à 05:45

À la veille de son investiture, Donald Trump a promis jeudi 19 janvier de "rassembler" les Américains. "Nous allons faire en sorte que l'Amérique soit grande pour tout le monde, partout dans le pays", a lancé l'homme d'affaires sur les marches du Lincoln Memorial à Washington, alors que son élection a largement divisé l'Amérique. Le Républicain avait atterri jeudi en début d'après-midi à la base militaire d'Andrews en provenance de New York à bord d'un avion de la flotte présidentielle où son épouse Melania, ses enfants et ses petits-enfants avaient également pris place.



Le 45e président des États-Unis s'était d'abord rendu au Trump International Hotel de Washington, situé à deux pas de la Maison Blanche, avant de déposer une gerbe de fleurs sur la tombe du Soldat inconnu au cimetière d'Arlington, accompagné de son vice-président Mike Pence. Il a ensuite assisté en famille à une partie du concert donné en son honneur au Lincoln Memorial, monument de marbre en l'honneur du 16e président américain, à qui il a adressé un bref salut militaire en arrivant.

Des milliers de manifestants anti-Trump à New York

L'acteur Jon Voight, père d'Angelina Jolie, et la star de country Toby Keith étaient les têtes d'affiche de cet événement à la tonalité patriotique, ponctué par un feu d'artifice. De nombreux spectateurs arboraient la fameuse casquette rouge, avec l'inscription "Make America Great Again". "Nous allons ramener nos emplois. Nous n'allons plus laisser les autres pays voler nos emplois. Nous allons développer notre grande armée", a lancé Donald Trump à la foule. Et de poursuivre : "Nous allons renforcer nos frontières. Nous allons faire des choses qui n'ont pas été faites depuis de nombreuses décennies".



Pendant ce temps-là, plusieurs milliers de personnes, dont de nombreuses célébrités, se sont rassemblées à New York, aux abords de la place Colombus Circle, pour protester contre les positions de Donald Trump. Le lieu du rassemblement avait été choisi parce que c'est ici que se trouve le Trump International Hotel & Tower, qui porte le nom du président élu. Outre le maire de New York, Bill de Blasio, étaient présents Robert De Niro, la chanteuse Cher, l'acteur Alec Baldwin, le réalisateur Michael Moore et l'acteur Mark Ruffalo.