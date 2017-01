ÉCLAIRAGE - Le président des États-Unis s'est exprimé pour une ultime fois face aux médias, à la Maison-Blanche.

En quelque sorte, Barack Obama a fait le testament de sa présidence aux médias. Mercredi 18 janvier, dans la James S. Brady Press Briefing Room de l'aile Ouest de la Maison-Blanche, le 44e président des États-Unis a donné sa dernière conférence de presse. Et pour cet événement exceptionnel, les journalistes étaient serrés comme des sardines.



Ce n'était pas un discours d'adieux. Il l'a déjà fait en détail, chez lui à Chicago la semaine passée. Cette fois, il s'agissait d'une dernière occasion pour adresser quelques messages. Le tout à l'avant-veille de l'investiture de Donald Trump, qui intervient plus de deux mois après son élection face à Hillary Clinton.

De l'espoir pour les minorités

Barack Obama a d'abord adressé un message de satisfaction, en disant qu'il était très fier de se battre pour faire avancer le droit des Américains et des minorités. Un journaliste lui a d'ailleurs demandé s'il pensait voir, un jour, un autre président noir à sa place, au Bureau ovale. Il a alors répondu que l'Amérique serait tellement diverse dans le futur qu'on ne saura plus distinguer les origines ethniques de tel ou tel président.

Apaiser les relations avec Trump

Il y avait aussi un message d’apaisement vis-à-vis Donald Trump, qu'il a eu au téléphone mardi. Car des dizaines d'élus démocrates ont décidé de boycotter les cérémonies d'investitures, considérant que Donald Trump n'a été élu que grâce au piratage de la Russie. Barack Obama, lui a dit qu'il serait là avec son épouse pour la cérémonie. Donc pas de critique de son successeur, à qui il va rendre les clés.



Selon lui, même si l'élection de Donald Trump a profondément divisé les Américains, "ce n'est pas la fin du monde". "Je crois dans ce pays, dans le peuple Américain. Je crois que les gens ont plus de bon que de mauvais en eux", a-t-il déclaré. Ses derniers mots à l'Amérique étaient une expression courante : We're gonna be okay qu'on pourrait traduire par "Tout va bien se passer".