États-Unis : Barack Obama fait ses adieux sur l'air de "n'ayez pas peur"

"Je suis profondément convaincu que ça va aller", a déclaré devant la presse Barack Obama deux jours avant son départ de la Maison Blanche. Il promet de s'exprimer si les "valeurs fondamentales" de l'Amérique sont en jeu.

par Philippe Corbé , Loïc Farge publié le 19/01/2017 à 08:34

Barack Obama tenait mercredi 18 janvier sa dernière conférence de presse à la Maison Blanche. Ce qui était frappant, c'était sa sérénité, son corps souple à la Fred Astaire, qui tranche avec la tension nerveuse qu'on sent dans le pays, particulièrement la tristesse et la colère de son camp désespère de voir Donald Trump s’installer vendredi dans le Bureau ovale. Même s’il promet de se faire entendre si les "valeurs de l'Amérique" sont attaquées par son successeur. Par exemple si des enfants de sans-papier sont expulsées ou si la presse,pilier de la démocratie, est violemment attaquée par le nouveau président.



Mais le message qu’Obama voulait faire passer à travers les journalistes présents dans la minuscule salle, c'était celui d'un père qui cherche à rassurer ses enfants inquiets. Il a conclu en disant : "La seule chose qui est la fin du monde, c’est la fin du monde elle-même. Je crois en ce pays, dans le peuple américain. Je crois que les gens ont en eux plus de bien que de mauvais. Le mal existe dans le monde. Mais je pense qu'au bout du compte tout va bien se passer".

Plus de réveil le matin

Toujours cet optimisme, malgré les échecs et les sarcasmes : c’est sur ces quelques mots rassurants qu’il est descendu pour la dernière fois du podium. La prochaine fois que nous entendrons sa voix, il ne sera plus président.



Après avoir laisse les clés à Donald Trump, Barack Obama va prendre hélicoptère militaire sur la pelouse de la Maison Blanche, pour rejoindre la base où se trouve Air Force One. Il va s’envoler avec son épouse pour Palm Springs, un oasis sublime dans le désert de Californie, où il va pouvoir se laisser aller à sa passion, le golf, au milieu des palmiers.



Il a dit que la seule dont il est certain, c’est qu’il ne va pas mettre de réveil samedi matin. Pour la première fois depuis huit ans, il n’aura plus tout le poids du monde sur les épaules. Si on compte la campagne avant, cela fait dix ans de travail intense à plein temps.

Golf, lecture et écriture

Les Obama vont ensuite revenir à Washington, pour deux ans, le temps que leur deuxième fille finisse le lycée. Ils louent une maison où sont déchargés depuis cette semaine des cartons de déménagement, car ils emmènent des meubles avec eux. Barack Obama nous a dit qu’il a l’intention de ne pas faire grand chose dans les prochains mois : jouer au golf, réfléchir, lire et écrire. Avec son épouse, ils vont signer des contrats de plusieurs dizaines de millions de dollars avec des éditeurs.



Et après ? On ne sait pas précisément. Il n a que 55 ans. Vont-ils retourner à Chicago ? Ou plus probablement s’installer a New York ou Los Angeles ? Il a déjà dit qu’il n’ira pas prendre un gros salaire à Wall Street. Il veut continuer à défendre ses idées et à partager ses valeurs. Tout en jouant au golf de temps en temps.