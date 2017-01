La peine de la taupe de Wikileaks, condamnée en août 2013 à 35 ans de prison, a été commuée par le président des États-Unis.

Crédit : DSK / US ARMY / AFP Bradley Manning se fait d'ores et déjà appeler Chelsea Manning (archives).

par Julien Absalon , Avec AFP publié le 17/01/2017 à 23:14

Cela restera sans doute comme un geste symbolique de fin de mandat. Barack Obama a décidé mardi 17 janvier de commuer la peine de Chelsea Manning, qui fut la taupe de Wikileaks. La militaire transsexuelle, qui s'appelait auparavant Bradley Manning, avait été condamnée en août 2013 à 35 ans de prison pour avoir transmis plus de 700.000 documents confidentiels au site de Julian Assange. La femme soldat de 28 ans avait tenté de mettre fin à ses jours en octobre, après une première tentative de suicide en juillet.



Ce geste de Barack Obama va-t-il avoir un effet sur Julian Assange ? La semaine passée, le fondateur de Wikileaks affirmait qu'il accepterait d'être extradé vers les États-Unis si les autorités américaines faisaient preuve de clémence envers Chelsea Manning.



Julian Assange est réfugié à l'ambassade d'Equateur à Londres depuis juin 2012 pour éviter une extradition vers la Suède où des accusations de viol sont portées à son encontre et que le fondateur de Wikileaks nie. Âgé de 45 ans, Julian Assange, qui est de nationalité australienne, craint que Stockholm ne l’extrade vers les Etats-Unis où il devrait répondre de la publication par Wikileaks des centaines de milliers de documents militaires et diplomatiques diffusés par Chelsea Manning.