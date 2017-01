C'est ce vendredi 20 janvier que Donald Trump devient officiellement le 45e président des États-Unis. La demeure présidentielle va être chamboulée.

par Philippe Corbé , Loïc Farge publié le 20/01/2017 à 07:45

Donald Trump s'apprête à prendre les rênes de la première puissance mondiale. C'est à 18 heures (heure française) ce vendredi 20 janvier que le milliardaire prêtera serment à Washington, comme l'ont fait avant lui George Washington, Franklin D. Roosevelt ou encore John F. Kennedy. Auparavant, il aura été reçu avec son épouse Melania pour boire le thé avec les Obama. Quand les Obama quitteront la Maison Blanche et que les Trump se rendront au Capitole pour les cérémonies d’inauguration, la demeure présidentielle va être sans dessus dessous. Imaginez que vous laissiez en l’état votre maison, où vous avez vécu pendant huit ans, et que cinq heures plus tard, les nouveaux propriétaires arrivent avec toutes leurs affaires soigneusement rangées. C’est exactement ce qu’il va se passer.



Déménageurs, décorateurs et femmes de chambre vont s’activer. Nouveaux meubles, nouvelle literie. Les photos de famille des Obama vont être décrochées et remplacées par celles des Trump. Leurs affaires vont être disposées dans les commodes des chambres, la salle de bains. La décoration sera refaite. On sait qu’ils veulent notamment changer les rideaux. Barack Obama avait raconté, un peu épaté, que pendant sa cérémonie d’inauguration, en 2009, en cinq heures, la décoration des chambres des deux filles Bush (de jeunes adultes) avaient été refaites, pour accueillir les deux nouvelles petites locataires, Sasha et Malia, qui étaient encore des petites filles.

Des placards remplis de "junk food"

C’est un capharnaüm pendant quelques heures, soigneusement minuté à l’avance, pour que les Trump se sentent chez eux lorsqu'ils reviendront en milieu d'après-midi. Par exemple, les services de la Maison Blanche, qui ont vu passer des présidents successifs, se sont renseignés sur les goûts alimentaires de la nouvelle famille. Les Obama insistaient pour manger des choses très saines (des fruits, des légumes). Il y avait toujours un bol de pommes près du bureau du président. Sa seule extravagance de grignotage, c’était quelques amandes.



Là, après enquête, les services de la Maison Blanche ont eu la confirmation que leur nouveau maître de maison aime beaucoup la "junk food", tout ce qui est gras et salé. Ils vont donc remplir les placards de Doritos et autres chips, si d’aventure le nouveau président a une petite faim en revenant au Bureau Ovale, où il trouvera, c'est la tradition, une lettre laissée par son prédécesseur en partant.



Pour les codes nucléaires, là aussi c’est un ballet bien orchestré. À midi pile ce vendredi 20 janvier, quand Donald Trump prêtera serment sur la Bible de Lincoln, le militaire avec la valise nucléaire s’éloignera de Barack Obama et viendra se placer juste derrière le nouveau président, qui sera vraiment, à ce moment-là, l’homme le plus puissant du monde.