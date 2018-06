Bac 2018 : 7 conseils pour bien gérer son stress

publié le 13/06/2018 à 13:20

La semaine d’épreuves du baccalauréat débute le lundi 18 juin pour 700.000 candidats, avec la philosophie en ouverture du marathon. Que ce soit au moment des écrits ou des oraux, il s'agit d'une semaine de stress pour nombre de lycéens. Révisions, transports, fatigue, mentions...



Depuis le temps que famille et professeurs insistent sur la nécessité de décrocher son bac, la pression est au rendez-vous quand vient le temps des examens. Même si un peu de stress peut être bénéfique pour se mettre au travail, il est en revanche problématique s’il vous envahit et échappe à tout contrôle.



Pour ne pas perdre ses moyens juste avant l’examen ou lors d'une épreuve, quelques astuces efficaces existes. Une bonne organisation, une anticipation des éventuels impondérables ainsi qu'une importance accordée au repos sont indispensables.

1. Se préparer à toute éventualité

Dans un premier temps, organisez vos révisions. Que ce soit seul ou en groupe, établissez un planning de travail. Faire un calendrier jusqu’au jour J et une liste quotidienne des sujets à réviser sont un bon moyen d'avoir une vue d’ensemble de sa période de révisions. Il est préférable de s’y prendre suffisamment à l'avance pour établir des objectifs raisonnables, et tenir le rythme jusqu’au jour de l’épreuve. Ne jouez pas avec le feu ! Pas la peine de s’infliger des révisions de dernière minute. En survolant en vitesse vos cours, vous vous ajoutez du stress en créant un sentiment d’urgence.

2. Tester son temps de trajet

Il arrive qu’on ne connaisse pas l’endroit où l’on passe son baccalauréat. Pour s’éviter les frayeurs de dernière minute, il est préférable de repérer les lieux avant le jour J. Faites un aller sur place et chronométrez votre temps de déplacement pour vous faire une idée de l’heure à laquelle il faudra partir de chez vous. La SNCF a par ailleurs mis en place un plan "Spécial Exams 2018" pour assurer le transport dans de bonnes conditions des candidats sur leur lieu d’examen en cette période de grève perlée.

3. Préparer son sac

La veille de l’épreuve, préparez votre sac avec tout ce dont vous avez besoin. Pièce d’identité, convocation, stylos, effaceurs, barre de céréales et bouteille d’eau… Veillez à ne rien oublier.

4. S'entraîner

Face à votre copie, vous serez sereins si vous êtes familiers avec le format de l’épreuve. Multipliez les sujets d’entraînement avec les annales du baccalauréat ou les sujets tombés cette année à Pondichéry ou Washington, disponibles sur Internet.

5. Dormir

Parmi les conseils santé pour faire baisser la pression, l'attention portée à son sommeil arrive au sommet du podium. Faire des bonnes nuits d’au moins huit heures permet d’être efficace dans ses révisions.

6. Faire des pauses

Il est aussi recommandé d’évacuer la pression en faisant de vraies pauses. Il convient de temps en temps, même en période d'examens, de faire tout autre chose que de réviser : un peu de sport (même 30 minutes de marche), des sorties culturelles, un café entre amis, permettront de repartir de plus belle.

7. Se détendre

Pour les plus stressés, certains lycées et bibliothèques municipales proposent des ateliers de méditation ou de sophrologie, comme le montre un reportage de France 3 dans un lycée de Bordeaux. Des applications pour smartphones proposent également des séances de 10 minutes à pratiquer seul.



Et surtout : relativisez ! Le baccalauréat est un moment important, mais s'en faire une montagne ne fera qu'amplifier la pression.