Bac 2018 : pourquoi certains élèves ont déjà passé l'examen ?

publié le 08/06/2018 à 08:07

Les épreuves du baccalauréat général et technologique se déroulent du lundi 18 au lundi 25 juin en France. A l'heure où les lycéens sont en pleines révisions, certains en ont déjà terminé avec l'examen.



Les élèves du lycée français de Pondichéry, en Inde, ont passé leur bac dès le 2 mai 2018 avec la traditionnelle épreuve de philosophie. Les dates de l'examen sont adaptées avec leur calendrier scolaire, différent de celui de la France métropolitaine.

Le lycée français de Pondichéry, homologué par le ministère de l'Education nationale, commence l'année scolaire plus tôt, dès l'été. Grâce à son homologation, le lycée français de Pondichéry fait partie de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE).

L'agence est chargée notamment du suivi des établissements français à l'étranger et coordonne l'offre pédagogique.

Des centres d'examens à l'étranger

Un bac anticipée aussi à Washington. Les élèves du lycée Rochambeau, établissement homologué lui aussi, ont planché du mardi 22 mai au mercredi 30 mai 2018. Là-bas, l'année commence un peu plus tôt et s'achève avant l'année scolaire métropolitaine.



Ces établissements font partie des centres d'examens à l'étranger : chacun de ces centres est rattaché à une académie en France métropolitaine. Par exemple, Washington est rattaché à l'académie de Caen (14). Les lycéens récupéreront donc leur diplôme auprès de l'académie caennaise, une fois les résultats connus le 18 juin.



Le Liban est aussi concerné. Là-bas, les épreuves du bac se sont terminées le 31 mai. Pour les plus jeunes, à l'étranger, le brevet des collèges est aussi organisé plus tôt qu'en métropole. Au Liban, il aura lieu les 18 et 19 juin et non les 28 et 29 juin.



Les sujets tombés à ces épreuves du bac sont disponibles sur Internet, bien entendu les élèves métropolitains n'auront pas les mêmes. Répondre à ces sujets est tout de même un bon moyen de s'entraîner dans la dernière ligne droite.