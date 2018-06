publié le 07/06/2018 à 14:05

“Un esprit sain dans un corps sain”. Dans dix jours, près 700.000 candidats toutes séries confondues devront plancher pendant une semaine, en commençant comme chaque année par la philosophie. Le calendrier des épreuves est déjà annoncé : elles auront lieu entre le lundi 18 juin et le lundi 25 juin. Les résultats, eux, seront publiés à partir du vendredi 6 juillet à 8 heures. Une session de rattrapage est également prévue jusqu’au mercredi 11 juillet.



Pour être efficace aussi bien dans ses révisions que le jour des épreuves, garder le nez dans les livres et bachoter toute la journée ne suffit pas. Il faut s’assurer que le corps suive la cadence. Pour cela, des méthodes simples à appliquer sont conseillées.

1. Se coucher avant minuit

L’heure idéale du coucher : 22 heures. Après minuit, vous prenez le risque de dérégler votre horloge biologique et votre sommeil ne sera pas réparateur. "Idéalement, il faut dormir 8 heures par nuit, mais c'est souvent difficile à faire. Il faut essayer de ne pas aller en dessous de 7 heures de sommeil", conseille Laurence Perin, médecin en Seine-Saint-Denis. Pour faire une bonne nuit, les boissons énergisantes, le café et le thé sont à proscrire au moins 4 à 6 heures avant le coucher.

Les écrans (smartphone, télévision, ordinateur) sont également à tenir à l’écart. La lumière bleue émise par ces appareils stimulent les récepteurs de la rétine, et activent ainsi l’éveil. Une étude menée par l’Institut national du sommeil et de la vigilance en mars montre que 39% des 15-24 ans qui utilisent les écrans avant de se coucher ont du mal à s’endormir et 44% d’entre eux se réveillent en pleine nuit. Alors afin d'éviter les insomnies, on privilégie la lecture pour s’endormir.

2. Manger équilibré

Durant toute la période de révisions, il est préférable de manger équilibré. On affectionne particulièrement le poisson, connu pour être bon pour la mémoire, les féculents pour avoir de l’énergie, et les épinards qui améliorent les performances intellectuelles. Sans oublier de boire 1,5 litre d'eau par jour.



La veille des examens, il est conseillé de prendre des repas riches en sucres lents (des pâtes, du riz, des pommes de terre), un vrai carburant pour l’organisme.



Le matin de l'épreuve, il faut prendre un bon petit-déjeuner. "Ce repas est souvent négligé alors que c'est celui qui augmente le plus les capacités de concentration pendant un examen", rappelle Laurence Perin. Au menu, tartines de pain complet, yaourt et jus de fruit. Et si le fameux “coup de mou” arrive en plein devoir, prévoyez des barres de céréales pour faire remonter le taux de sucre, et repartir de plus belle.

3. Se dépenser

Ne restez pas enfermés toute la journée. Être à la bibliothèque 12 heures par jour est courageux mais ça n’est pas forcément la bonne méthode. Le corps a besoin de se dépenser et de prendre l'air. Faire une pause vous fera du bien, et la libération d’endorphine provoquée par l’activité sportive permet même de mieux se concentrer une fois de retour au travail.



Il n’est pas nécessaire de pratiquer une activité intense : la marche rapide suffit. L’important est de faire au moins 20 à 30 minutes d’exercice deux à trois fois par semaine.



4. Se détendre

De plus en plus de lycées en France propose des ateliers de relaxation ou de sophrologie, pour apprendre à leurs élèves à surmonter le stress, à gérer la pression et donc à rester concentrés le jour des épreuves. C’est le cas au lycée Tivoli de Bordeaux, selon un reportage de France 3. Certaines médiathèques municipales organisent également des ateliers de ce type, gratuitement.



La relaxation peut également se pratiquer seul. Les deux points clés sont les exercices de respiration abdominale lente, et les étirements. Ils permettent de reprendre le contrôle de son corps lorsque l’on commence à paniquer.



La méditation peut aussi être d’une grande aide pour les plus anxieux. Plusieurs applications mobiles, comme Petit Bambou ou Zenfie, proposent des séances de 10 minutes par jour.