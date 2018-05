Les radars ont rapporté un milliard d'euros à l'État en 2017, un record

publié le 25/05/2018 à 00:38

Un milliard d'euros, c'est la somme récoltée par les radars automatiques l'an dernier en France. C'est tout simplement un record. Record qui risque d'être battu cette année notamment avec la multiplication des voitures radars, qui sont redoutables. Quasi-indétectables, avec des voitures banalisées comme des Dacia. Le radar est caché derrière la plaque d’immatriculation et l’appareil photo derrière le pare-brise. Ces auto-radars peuvent même vous flasher quand vous les doublez, mais aussi quand vous les croisez en sens inverse.



Et désormais, ce sont des conducteurs de sociétés privés qui peuvent s'en servir, c'est le cas en Normandie. Les premiers PV issus de ces voitures radars privatisées commencent a tomber. Depuis le 23 avril, 5 véhicules circulent sur les routes de l'Eure et ce n'est qu'un début car le gouvernement a annoncé que 26 autres voitures seront mises en service progressivement dans toute la Normandie d’ici a l’été.

Il est probable que cela touche d'autres départements rapidement et des appels d'offres vont être lancés. Seront certainement concernés la Bretagne, les Pays de la Loire et l'Auvergne-Rhône-Alpes, qui verraient donc ces radars privés entrer en service d’ici la fin de l’année. Toute la France sera couverte d’ici fin 2019 avec 383 voitures qui circuleront 8 heures par jour, jour et nuit, semaine et week-ends. Le ministère de l’Intérieur prévoit que chacune de ces voitures radars parcourra 75 000 km par an !

Néanmoins, la légalité de ce dispositif fait débat. En Gironde, un maire a pris un arrêté pour interdire les radars privés embarqués. L’association 40 millions d’automobilistes a notamment engagé un recours devant le Conseil d’État. Et puis Le Canard enchaîné de son côté a publié le contenu d’une note interne du ministère de l’Intérieur remettant en cause la légalité de ce système. Pour l'État, il n'y a pas de débat, c'est légal. Et cela ne peut qu'être profitable, permettant d’affecter les forces de l'ordre à d'autres tâches.