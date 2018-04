publié le 24/04/2018 à 00:15

Alors que le nombre de morts sur nos routes a chuté le mois dernier de 13,5 %, le gouvernement ne désarme pas. Pour preuve aujourd'hui, les premiers radars embarqués privés sont entrés en fonction dans le département de l'Eure. L'idée est, à terme, de généraliser ce type de contrôles. Car après avoir flashé pour du beurre, pendant des mois sur 50.000 kilomètres, c'est depuis ce matin opérationnel.



Et ça va flasher sévère ! Car plus besoin de mobiliser deux policiers dans la voiture. Depuis ce matin, un seul conducteur en tenue civile se trouve à l’intérieur du véhicule. Et dès aujourd'hui, les premières voitures ont plus circulé que d'habitude. Huit heures ! C'est d'ailleurs l'objectif fixé par le gouvernement aux sociétés privées.

Et pas de répit, elle vont tourner tous les jours, y compris les jours fériés et la nuit, alors que le temps d'utilisation quotidien de ces véhicules est aujourd'hui au maximum d'une heure et demi.

Des radars invisibles

Des radars d'autant plus redoutables qu'ils sont indétectables. Ces appareils embarqués sont équipés d'infrarouge, les rendant quasi-invisibles puisqu’ils ne produisent pas de flash capables de calculer la vitesse d’un véhicule dans les deux sens de circulation. Difficilement repérables, d'autant que ce sont des voitures type Renault Mégane, Peugeot 308, des Citroen Berlingo et Dacia Sandero.



Toutefois, il y a une tolérance. Avec une marge de 10 km/h au lieu de 5 pour un radar classique. Et 10% au-dessus de 100 km/h. Autrement dit, sur autoroute il faudra dépasser les 146 km/h pour recevoir une prune. Alors on entend déjà les associations d'automobilistes protester, estimant que c'est un racket supplémentaire. Puisque ces sociétés privées vont être incitées à faire un max de flashes pour rentabiliser le système.



Intox selon le gouvernement. Les sociétés privées ne sont pas rémunérées au PV, mais selon un forfait qui définit notamment le nombre d’heures de circulation. Si elles effectuent moins de kilomètres que prévu, elles seront moins payées. Mais si les voitures radars parcourent plus de kilomètres, elles devront payer une amende. 1.000 euros par jour et par véhicule.

440 véhicules d'ici à la fin 2018

Autre crainte : voir les sociétés privées traiter les amendes. Ce qui est une intox. C'est interdit. Cela se fait automatiquement. Les infos sont envoyées directement au centre de Rennes, comme pour les autres PV de radars automatiques. En aucun cas, la société privée n’a pas accès aux données de l'infraction, réservées aux forces de l’ordre.



26 voitures en Normandie sont prévues. Au total, sur toute la France, 440 véhicules d’ici à la fin de l’année. Et en 2020, les sociétés privées pourront circuler dans toutes les régions. Objectif : passer de deux à douze millions de flashes par an.

La cerise sur le capot :

Au SUV le plus rapide au monde. Ce n'est pas une Lamborghini Urus, ni une Bentley, mais une Nissan Qasqhai. Et oui ! Chronométré, figurez-vous, à la vitesse record de... 382 km/h ! Vitesse enregistrée non pas par une voiture radar, mais sur circuit. Il faut dire que le modèle de base a été (comment dire) légèrement modifié et amélioré avec un V6 de 2.000 chevaux sous le capot.