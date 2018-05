Coup d'accélérateur sur le marché des véhicules électriques

publié le 23/05/2018 à 00:14

La filière automobile promet de multiplier par cinq les ventes annuelles de voitures électriques d'ici à 2022. Soit 150.000 voitures contre près de 31.000 l'an dernier. Dans le même temps, le nombre d'automobiles et d'utilitaires électrique en circulation devrait lui aussi quintupler. En incluant les voitures hybrides rechargeables, les modèles non thermiques pourraient ainsi atteindre la barre du million.



Le gouvernement promet de maintenir un bonus significatif, sans toutefois s'engager sur un montant. L'aide, réservée désormais aux seuls véhicules électriques, se monte cette année à 6.000 euros pour l'achat d'un véhicule neuf.

Le gouvernement s'est engagé à davantage équiper le pays de bornes de recharges. À l'horizon 2022, 100.000 bornes de recharges accessible sur la voirie ou sur les parkings de supermarché. La loi d'orientation sur les mobilités devrait aussi faciliter, d'ici fin 2019, l'équipement des copropriétés en prises de recharge. Depuis plusieurs mois en effet, le patron de PSA Carlos Tavares, prévient que l'industrie risque de peiner à atteindre les objectifs européens de rejets de CO2 au kilomètre en l'absence du déploiement d'un réseau de recharge suffisant.

Entre le développement des voitures électriques, autonomes cela va créer des emplois. 25.000 par an. Constructeurs, équipementiers et sous-traitants et 15.000 dans les services. Ces postes font appel à de nouvelles compétences : électricité, électronique, digital et logiciels mais ils devraient aider à compenser une partie des pertes de postes pour le diesel en particulier. La filière diesel représente aujourd'hui en France quelque 12.000 emplois directs.