Radars : l'argent des amendes est-il bien utilisé ?

avec Stéphane Carpentier et Christelle Rebière

publié le 24/05/2018 à 12:19

Record de nouveau battu ! Les PV "routiers", toutes infractions confondues, ont rapporté en 2017 près de 2 milliards d'euros (1.978,2 millions d'euros en 2017), dont plus de la moitié par les radars automatiques, qui ont engrangé à eux seuls un peu plus de 1 milliard d'euros révèle la Cour des Comptes.



Ces recettes, sont respectivement en hausse de 9 et 10 % par rapport à l'année précédente.



La Cour des Comptes remarque toujours que l'utilisation de l'argent de ces amendes n'est pas toujours liée à la lutte contre l'insécurité routière.

Ainsi 438,8 millions d'euros sont affectés au désendettement de l'État, pourtant "sans rapport avec la nature des recettes", insiste la Cour des Comptes.



