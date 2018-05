Le journal de 12h30 : les radars ont rapporté une somme record à l'État

publié le 24/05/2018 à 14:34

Une année record pour l'État. En 2017, les radars ont été une source de revenus à hauteur d'un milliard d'euros pour la première fois. Une somme en hausse de 10% en un an, et en ajoutant les différent PV de stationnement, ce sont deux milliards qui ont été déboursés par les automobilistes en infraction. Et ce n'est pas fini.



Avec la limitation de la vitesse à 80 km/h, et la mise en place de quelque mille radars sur le bord des nationales, ce sont près de 400 millions d'euros qui pourraient rentrer dans les caisses. À cela s'ajoute la privatisation d'une partie des voitures avec radar embarqué.

Des voitures bien plus rentables, car elles peuvent circuler jusqu'à huit heures par jour. Sans compter les centaines de nouvelles cabines plus performantes, qui ne laisseront passer aucun excès de vitesse. À noter que 91% des recettes des radars automatiques sont utilisés pour la lutte contre l'insécurité routière.

